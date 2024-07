CGTN AMERICA & CCTV UN : Opportunités mondiales pour l'approfondissement de la réforme de la Chine dans la nouvelle ère

CGTN America et CCTV UN publient « Global Opportunities in Deepening China's Reform in the New Era » (Opportunités mondiales d'approfondissement de la réforme de la Chine dans la nouvelle ère)

WASHINGTON, July 20, 2024 /PRNewswire/ -- La Chine a marqué la conclusion de l'un de ses événements politiques les plus importants - la troisième session plénière - en s'engageant à approfondir la réforme et à faire progresser la modernisation chinoise.

Plusieurs autres déclarations majeures ont été faites lors de l'événement de cette année : moderniser le système de gouvernance de la Chine, assurer un saut qualitatif de la productivité sur la base de la dernière révolution scientifique et technologique, et jeter les bases d'une société moderne d'ici le milieu de ce siècle.

Un communiqué publié à l'issue de la session de quatre jours appelle également au développement rural et urbain ainsi qu'à une répartition équitable des revenus.

Comment ces politiques affecteront-elles les citoyens chinois ? Et quelles sont les ramifications au niveau mondial ?

Pour répondre à ces questions et à d'autres, China Media Group organise un événement à New York le 22 juilletet, axé sur les possibilités offertes par l'approfondissement de la réforme de la Chine. Des analystes et des experts issus de groupes de réflexion, d'entreprises de premier plan et d'universités renommées se pencheront sur la troisième session plénière et ses principaux enseignements et discuteront de la manière dont la modernisation de la Chine et la poursuite des réformes ouvrent de nouvelles perspectives au monde.

Un groupe d'experts composé de l'ancien économiste en chef de JPMorgan Chase, Anthony Chan, du professeur de l'université Robert Morris, Anthony Moretti, et de l'ancien chef du bureau de Washington de l'Executive Intelligence Review, William Jones, développera ensuite les principaux thèmes de la troisième session plénière et son impact sur la Chine et le monde.

