ChainUp, reconocido como mejor proveedor de soluciones de tecnología de activos digitales a medida que la adopción institucional, alcanza una masa crítica

SINGAPUR, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, proveedor de infraestructura central de activos digitales con base en Singapur, ha sido designado Best Technology Solution Provider for Digital Assets APAC en los Digital Assets Awards 2025 de The Digital Banker.

Este premio refleja el acelerado cambio del mercado de activos digitales en Asia-Pacífico, lo que marca la transición de una innovación especulativa a un pilar central en las finanzas institucionales. Los principales jugadores están dejando atrás la experimentación inicial y demandan una infraestructura de grado corporativo diseñada para operar a gran escala. Esta demanda está impulsada por casos de uso críticos, como la implementación de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) tokenizados, operaciones institucionales sofisticadas de gran volumen y la gestión de tesorerías corporativas en criptomonedas. Este cambio estructural ha creado una necesidad urgente y definitoria de una tecnología que proporcione garantías estrictas en materia de regulaciones y seguridad.

La rigurosa evaluación de Digital Banker, que pone énfasis en gestión del riesgo, interoperabilidad y capacidad de transacción, valida la función de ChainUp como un servicio esencial. Este reconocimiento destaca la ingeniería fundamental que hay detrás de escena, necesaria para llevar las finanzas a una plataforma digital estable.

El comité de premios declaró: "ChainUp lidera la región de Asia Pacífico por proporcionar una suite integral de soluciones de activos digitales, como software de bolsa de criptomonedas de marca blanca, billeteras MPC sin custodia, seguimiento de criptomonedas KYT, entre otros. Las plataformas llave en mano integradas de la firma potencian a las instituciones con liquidez, seguridad y cumplimiento sin precedentes, lo que crea puentes integrales para el futuro de las finanzas".

Sailor Zhong, fundador y director ejecutivo de ChainUp comentó: "Los activos digitales ya no son un mercado incipiente, sino una capa esencial de las finanzas. Este premio afirma que ChainUp proporciona las instituciones de infraestructura segura y escalable necesarias para avanzar con confianza hacia esta nueva era. Potenciamos a los actores principales para proteger miles de millones en activos, ejecutar estrategias de operaciones de gran volumen y escalar en diversas jurisdicciones con confianza y precisión.

Acerca de ChainUp

ChainUp, proveedor líder mundial de soluciones de activos digitales, permite a las empresas navegar por las complejidades de este ecosistema en constante evolución. Fundada en 2017 y con sede en Singapur, ChainUp presta servicios a una clientela muy diversa, desde empresas Web3 hasta instituciones financieras consolidadas.

El completo abanico de soluciones de ChainUp incluye soluciones de intercambio de criptomonedas, tecnología de liquidez, billetera MPC de marca blanca, herramienta de análisis de rastreo de criptomonedas KYT, tokenización de activos, gestión de criptoactivos e infraestructura Web3, como minería, staking y los API de blockchain. Para más información, visite: https://www.chainup.com/ .

