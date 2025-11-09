ChainUp uitgeroepen tot Best Digital Assets Technology Solution Provider nu institutionele adoptie een kritieke omvang bereikt

SINGAPORE, 9 november 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, een in Singapore gevestigde aanbieder van kerninfrastructuur voor digitale activa, is uitgeroepen tot Best Technology Solution Provider for Digital Assets APAC tijdens de Digital Assets Awards 2025 door The Digital Banker.

Deze award weerspiegelt de versnellende verschuiving op de markt van digitale activa in de regio Azië-Stille Oceaan, die de overgang markeert van speculatieve innovatie naar een kernpijler van institutionele financiering. Na de prille experimenten willen grote spelers verder gaan en vragen nu om infrastructuur op bedrijfsniveau, gebouwd voor uitvoering op schaal. Deze vraag wordt gedreven door bedrijfskritische usecases, waaronder de inzet van getokeniseerde RWA (Real-World Assets), geavanceerde institutionele handel in grote volumes en het beheer van bedrijfscryptotreasury's. Door deze structurele ommezwaai ontstond een dringende, beslissende behoefte aan technologie die strikte regelgevings- en veiligheidsgaranties biedt.

De strenge beoordeling van de Digital Banker, die de nadruk legde op risicobeheer, interoperabiliteit en transactiecapaciteit, valideert de rol van ChainUp als een essentiële utility. Deze erkenning benadrukt de cruciale techniek achter de schermen die nodig is om de financiële sector op stabiele digitale rails te krijgen.

Het comité dat de awards uitreikte, citeerde: "ChainUp is een leider in de APAC-regio voor het leveren van een uitgebreide suite oplossingen voor digitale activa, waaronder white-label software voor de cryptobeurs, niet-bewarende MPC wallets, KYT crypto tracing, en dergelijke meer. De geïntegreerde kant-en-klare platformen van het bedrijf verschaffen instellingen ongeëvenaarde liquiditeit, veiligheid en compliance om zo naadloze bruggen te bouwen naar de toekomst van financiën."

Sailor Zhong, oprichter en CEO van ChainUp, licht toe: "Digitale activa zijn niet langer een grensmarkt, maar een kritieke laag van financiën. Deze award bevestigt dat ChainUp de veilige, schaalbare infrastructuur levert die instellingen nodig hebben om met vertrouwen dit nieuwe tijdperk in te gaan. Wij stellen grote spelers in staat om miljarden aan activa veilig te stellen, handelsstrategieën met grote volumes uit te voeren en met vertrouwen en precisie binnen meerdere jurisdicties op schaal te komen."

Over ChainUp

ChainUp, een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor digitale activa, stelt bedrijven in staat om door de complexiteit van dit evoluerende ecosysteem te navigeren. ChainUp, opgericht in 2017 en gevestigd in Singapore, staat ten dienste van een gevarieerde klantenkring, van Web3-bedrijven tot gevestigde financiële instellingen.