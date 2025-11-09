ChainUp est nommé meilleur fournisseur de solutions technologiques pour les actifs numériques, l'adoption par les institutions atteignant une masse critique

SINGAPOUR, 9 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ChainUp, un fournisseur d'infrastructure de base pour les actifs numériques basé à Singapour, a été nommé Meilleur fournisseur de solutions technologiques pour les actifs numériques APAC lors des Digital Assets Awards 2025 par The Digital Banker.

Ce prix reflète l'accélération de l'évolution du marché des actifs numériques en Asie-Pacifique, marquant la transition d'une innovation spéculative à un pilier central de la finance institutionnelle. Les grands acteurs dépassent le stade de l'expérimentation et exigent une infrastructure d'entreprise conçue pour une exécution à grande échelle. Cette demande est motivée par des cas d'utilisation critiques, notamment le déploiement d'actifs réels tokenisés, les transactions institutionnelles sophistiquées à haut volume et la gestion des trésoreries cryptos des entreprises. Ce pivot structurel a créé un besoin urgent et déterminant de technologies offrant des garanties strictes en matière de réglementation et de sécurité.

L'évaluation rigoureuse du Digital Banker, qui a mis l'accent sur la gestion des risques, l'interopérabilité et la capacité de transaction, valide le rôle de ChainUp en tant qu'utilitaire essentiel. Cette reconnaissance souligne l'importance de l'ingénierie en coulisses nécessaire à la transition de la finance vers des rails numériques stables.

Le comité d'attribution des prix a cité : « ChainUp est un leader dans la région APAC pour la fourniture d'une suite complète de solutions d'actifs numériques, y compris le logiciel d'échange de crypto-monnaie en marque blanche, les portefeuilles MPC non conservateurs, le traçage de crypto-monnaie KYT, et plus encore. Les plateformes intégrées clés en main de la société permettent aux institutions de bénéficier d'une liquidité, d'une sécurité et d'une conformité inégalées, en jetant des ponts transparents vers l'avenir de la finance ».

Sailor Zhong, fondateur et CEO de ChainUp a commenté : « Les actifs numériques ne sont plus un marché frontière, mais une couche critique de la finance. Ce prix confirme que ChainUp fournit l'infrastructure sécurisée et évolutive dont les institutions ont besoin pour entrer avec confiance dans cette nouvelle ère. Nous permettons à des acteurs majeurs de protéger des milliards d'actifs, d'exécuter des stratégies de négociation à haut volume et de s'étendre sur plusieurs juridictions avec confiance et précision ».

À propos de ChainUp

ChainUp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'actifs numériques, aide les entreprises à s'orienter dans les complexités de cet écosystème en pleine mutation. Fondée en 2017 et basée à Singapour, ChainUp répond aux besoins d'une clientèle diversifiée, des entreprises du Web3 aux institutions financières les mieux établies.