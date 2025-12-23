Changzhou invita al público a explorar la ciudad a través de la cultura

CHANGZHOU, China, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Desde noviembre, el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Changzhou, en colaboración con otras agencias municipales, ha lanzado la serie de actividades culturales públicas "Leyendo la Ciudad", invitando a residentes y visitantes a conectar con la historia y la identidad urbana de Changzhou. Bajo el lema "Rastreando las Raíces de la Ciudad • Explorando Changzhou", el programa ofrece diversas opciones, incluyendo un plan de exploración cultural para toda la ciudad, la iniciativa "Embajadores de la Lectura de la Ciudad" y seis rutas temáticas de autobús diseñadas para conectar a los participantes con sitios culturales clave.

Themed bus for the Changzhou Reading the City series of public cultural activities

El enfoque de Changzhou se centra en cinco temas culturales: arquitectura, topónimos, marcas locales consolidadas, libros y medios visuales. Cada uno ofrece una forma diferente de comprender el pasado y el presente de la ciudad. "Changzhou en la Arquitectura" combina paseos guiados por la ciudad, sesiones de dibujo en edificios históricos y recorridos por jardines con realidad aumentada. "Changzhou en los Topónimos" ofrece charlas y rutas culturales seleccionadas que rastrean los orígenes históricos de los nombres tradicionales de calles y distritos. "Changzhou en las Marcas Históricas" destaca los negocios locales de larga trayectoria a través de mercados temáticos y visitas a tiendas seleccionadas, presentando marcas tradicionales en entornos contemporáneos. "Changzhou en los Libros" se basa en la Alianza Cultural Dongpo y los programas de residencia de escritores para destacar el patrimonio literario de la ciudad, mientras que "Changzhou en la Luz y la Sombra" utiliza proyecciones públicas de películas y exposiciones de arte digital para explorar cómo la ciudad ha sido representada visualmente a lo largo del tiempo.

Como parte del programa, los participantes pueden viajar en seis rutas de autobús dedicadas a "Leyendo la Ciudad": Raíces Culturales, Patrimonio Artesanal, Encanto del Canal, Belleza Rural, Vistas del Río Yangtsé y Legado Industrial, cada una conectando barrios, lugares emblemáticos y espacios culturales. Para fomentar una mayor participación ciudadana, el programa también ofrece una variedad de beneficios diarios, desde incentivos para el transporte público hasta entradas de cine, promociones de libros y ofertas en tiendas. Al combinar la programación cultural con las actividades cotidianas, la iniciativa anima a la gente a experimentar Changzhou de primera mano y a desarrollar una conexión más profunda con la ciudad a través de la exploración, la observación y la participación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850834/changzhou.jpg