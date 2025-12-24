常州、文化を通じて街の魅力を体験するよう人々に呼びかけ

常州（中国）、2025年12月24日 /PRNewswire/ -- Changzhou Municipal Committee Publicity Departmentは11月より、市内の各機関と連携して「都市を読む（Reading the City）」と題した一連の公共文化活動を展開し、常州の歴史と都市アイデンティティに触れる機会を住民や訪問者に提供しています。このプログラムは、「都市のルーツを辿る・常州を探求する（Tracing City Roots • Exploring Changzhou）」をテーマに、市内全域の文化探訪プラン、都市読書大使（City Reading Ambassador）制度、主要文化施設を結ぶ6つのテーマ別バス路線など多様な企画を展開しています。

常州市のアプローチは、建築、地名、老舗ブランド、書籍、映像メディアという5つの文化テーマに焦点を当てており、それぞれが都市の過去と現在を理解する異なる視点を提供しています。「建築で見る常州（Changzhou in Architecture）」では、ガイド付きの街歩き、歴史的建造物でのスケッチ会、拡張現実（AR）による庭園ツアーを実施します。「地名で見る常州（Changzhou in Place Names）」は、伝統的な街路名や地区名の歴史的起源をたどる講演や、街を歩きながら文化を体感できる散策コースを通じて常州を紹介する企画です。「歴史的ブランドで見る常州（Changzhou in Historic Brands）」では、テーマ別マーケットや選りすぐりの老舗を巡る企画を通じて、地域に長く根付いている企業を紹介し、伝統的なブランドを現代的な環境で提示します。「書籍で見る常州（Changzhou in Books）」は東坡文化連盟（Dongpo Culture Alliance）と作家レジデンス・プログラムを活用し、市の文学的遺産を浮き彫りにします。一方「光と影で見る常州（Changzhou in Light & Shadow）」は、公共空間での映画上映やデジタル・アート展を通じ、時代とともに都市がどのように視覚的に表現されてきたか、その変遷をたどります。

プログラムの一環として、参加者は「都市を読む（Reading the City）」をテーマにした6つの専用バス路線を利用できます。これらの路線は、文化の源流（Cultural Roots）、匠の遺産（Artisan Heritage）、運河の魅力（Canal Charm）、田園の美（Rural Beauty）、長江の眺め（Yangtze River Views）、産業遺産（Industrial Legacy）という各テーマのもと、地域、ランドマーク、文化施設を結んでいます。より幅広い市民参加を促すため、公共交通機関の割引から映画チケット、書籍プロモーション、店舗特典まで、日常的な特典も用意されています。文化プログラムを日常生活の中に取り込みながら、この取り組みは人々に常州を直接体験してもらい、探索、観察、参加を通じて都市との深い絆を育むことを目指しています。

