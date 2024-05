Charles Liang, CEO da Supermicro, fará mais uma vez a palestra principal na COMPUTEX 2024

O CEO fala sobre as últimas inovações em soluções Plug-and-Play (PnP) em escala de rack, incluindo resfriamento líquido, maior eficiência e desempenho otimizado para IA, nuvem e computação de ponta

SAN JOSÉ, Califórnia e TAIPEI, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, anunciou que, pelo sétimo ano consecutivo, o presidente e CEO, Charles Liang, apresentará uma palestra do CEO na COMPUTEX 2024, um dos mais importantes eventos de computação e tecnologia focado no tema "Conectando a IA" em Taipei, de 4 a 7 de junho de 2024. A palestra do CEO da Supermicro será na quarta-feira, 5 de junho, às 9h30, no Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (ou on-line).

"A Supermicro continua a impulsionar o crescimento das tecnologias de IA generativa, ultrapassando os limites e criando soluções inovadoras de eficiência energética em todo o espectro, desde os data centers até a borda inteligente", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nosso forte compromisso de oferecer soluções de TI ecológicas e satisfação do cliente, a tecnologia de resfriamento líquido da Supermicro foi projetada para reduzir o consumo de energia e diminuir o TCO do data center em até 40%, otimizando o desempenho do sistema para os clientes e reduzindo a pegada de carbono. A Supermicro está fornecendo soluções de IA de 100 kW por rack atualmente. A Supermicro está entusiasmada por fazer parte da COMPUTEX 2024 e mostrar essas inovações e capacidades."

Para saber mais sobre a presença da Supermicro na COMPUTEX 2024, visite: https://learn-more.supermicro.com/computex.

Com foco em marcos inovadores na Tecnologia de Inteligência Artificial Generativa, a Taipei International Computer Show (COMPUTEX 2024) aborda seis temas principais: Computação de IA, Conectividade Avançada, Mobilidade Futura, Realidade Imersiva, Sustentabilidade e Inovações.

Na sessão de keynote do CEO da COMPUTEX, Charles Liang, um palestrante frequente no evento, apresentará os sistemas de ponta da Supermicro projetados para focar no time-to-market, Soluções de Blocos de Construção®, e como a TI Verde resultou na redução do custo total de propriedade (TCO) para data centers.

A computação verde é fundamental para os data centers de hoje, que consomem cerca de 1-3% da demanda mundial de eletricidade e espera-se que cresçam. A Supermicro está comprometida em projetar e fornecer componentes que compõem a Computação Verde, maximizando o desempenho do servidor e do data center e minimizando o impacto ambiental.

A Supermicro fornece soluções em escala de rack que são ideais para as demandas atuais de IA/ML, nuvem e armazenamento, e facilitam a implantação rápida em data centers. Suas soluções de blocos de construção suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, redes, energia e soluções de resfriamento, permitindo que empresas construam sistemas personalizados para diversos fins computacionais.

Este ano, a Supermicro apresentará as soluções de Rack Scale, Resfriamento Líquido e Computação Verde que impulsionam a inovação, descoberta e desenvolvimento em diversas indústrias no estande M0311a. Essas soluções são alimentadas pela última geração de processadores Intel® Xeon®, processadores AMD EPYC™ e GPUs NVIDIA. Para encontrar informações adicionais, visite https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html.

A palestra do CEO acontecerá pessoalmente na quarta-feira, 5 de junho às 9h30, no Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 7F (ou on-line).

Para se inscrever pessoalmente ou para uma transmissão ao vivo, visite https://www.supermicro.com/en/event/computex.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e 5G de telecomunicações / borda. Somos um fabricante de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutação, software e serviços de suporte. A experiência em design de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção seja ainda maior, ao possibilitar inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão, ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

