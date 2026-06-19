CHARLES S. COHEN PAGA DÍVIDA DE SENTENÇA AO FORTRESS INVESTMENT GROUP

NOVA YORK, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Cohen Brothers Realty Corporation anuncia que o Desenvolvedor/Empresário Charles S. Cohen pagou o saldo total da dívida judicial detida pelo Fortress Investment Group após mais de dois anos de litígio, relata David López, Conselheiro Geral da Cohen Brothers Realty Corporation. Agora que a obrigação pessoal do Sr. Cohen de pagar a dívida da sentença da Fortaleza foi cumprida na íntegra, o espectro de um Administrador Judicial sendo nomeado foi desocupado e considerado discutível por força da lei."

Cohen era um cliente de mais de 20 anos da Fortress, e os muitos financiamentos que eles fecharam foram financeiramente recompensadores para ambas as partes por mais de duas décadas. A relação se deteriorou em janeiro de 2024, quando os Irmãos Cohen alegaram que a Fortress havia renegado uma extensão de empréstimo a uma entidade mutuária controlada por Cohen. Posteriormente, uma garantia pessoal do principal do empréstimo de Cohen foi adjudicada em favor da Fortaleza.

"Charles Cohen sempre honrou suas obrigações pessoais", afirmou López. "O pagamento do saldo pendente do julgamento da Fortaleza é consistente com a integridade do Sr. Cohen e confirma seu caráter como um homem de negócios honrado."

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FONTE Cohen Brothers Realty Corporation