CHARLES S. COHEN PAGA LA DEUDA DEL JUICIO A FORTRESS INVESTMENT GROUP

NUEVA YORK, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cohen Brothers Realty Corporation anuncia que el Desarrollador/Empresario Charles S. Cohen ha pagado el saldo total de la deuda judicial en poder de Fortress Investment Group después de más de dos años de litigio, informa David López, Asesor Jurídico General de Cohen Brothers Realty Corporation. Ahora que la obligación personal del Sr. Cohen de pagar la deuda del juicio de la Fortaleza ha sido satisfecha en su totalidad, el espectro de que se designe un Administrador Judicial ha sido desocupado y se ha vuelto irrelevante por ley".

Cohen fue un cliente de Fortress durante más de 20 años, y los muchos financiamientos que cerraron fueron financieramente gratificantes para ambas partes durante más de dos décadas. La relación se deterioró en enero de 2024 cuando Cohen Brothers alegó que Fortress había incumplido una extensión de préstamo a una entidad prestataria controlada por Cohen. Posteriormente, se adjudicó una garantía personal del principal del préstamo de Cohen a favor de Fortress.

"Charles Cohen siempre ha cumplido con sus obligaciones personales", afirmó López. "El pago del saldo pendiente de la sentencia de Fortress es consistente con la integridad del Sr. Cohen y confirma su carácter como un honorable hombre de negocios".

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FUENTE Cohen Brothers Realty Corporation