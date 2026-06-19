CHARLES S. COHEN A RÉGLÉ LA DETTE RÉSULTANT D'UN JUGEMENT EN FAVEUR DE FORTRESS INVESTMENT GROUP

NEW YORK, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cohen Brothers Realty Corporation annonce que le promoteur immobilier et entrepreneur Charles S. Cohen a réglé l'intégralité de la dette judiciaire détenue par Fortress Investment Group après plus de deux ans de procédure judiciaire, rapporte David López, directeur juridique de Cohen Brothers Realty Corporation. Maintenant que l'obligation personnelle de M. Cohen de payer la dette résultant du jugement rendu contre Fortress a été intégralement honorée, la menace d'une nomination d'un administrateur judiciaire a été levée et est devenue sans objet de plein droit.

M. Cohen était client de Fortress depuis plus de vingt ans, et les nombreux financements qu'ils ont conclus ont été financièrement avantageux pour les deux parties pendant plus de deux décennies. Les relations se sont détériorées en janvier 2024 lorsque Cohen Brothers a affirmé que Fortress était revenue sur sa parole concernant la prolongation d'un prêt accordé à une entité emprunteuse contrôlée par Cohen. Par la suite, un jugement a été rendu en faveur de Fortress concernant une garantie personnelle de M. Cohen portant sur le capital du prêt.

« Charles Cohen a toujours respecté ses engagements personnels », a déclaré López. « Le règlement du solde restant dû au titre du jugement rendu dans l'affaire Fortress est conforme à l'intégrité de M. Cohen et confirme qu'il est un homme d'affaires intègre. »

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