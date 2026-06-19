찰스 S. 코언, 포트리스 인베스트먼트 그룹에 판결 채무 전액 변제

뉴욕, 2026년 6월 19일 /PRNewswire/ -- 개발자 겸 기업가 찰스 S. 코언(Charles S. Cohen)이 2년이 넘는 소송 끝에 포트리스 인베스트먼트 그룹(Fortress Investment Group)이 보유한 판결 채무 잔액을 전부 변제했다고 코언 브라더스 리얼티 코퍼레이션(Cohen Brothers Realty Corporation)이 데이비드 로페즈(David López) 법률 고문을 통해 밝혔다. 코언이 포트리스 판결 채무에 대해 지고 있던 개인 채무를 모두 변제함에 따라, 법원의 수탁관리인(Receiver) 선임 가능성은 법률상 효력을 상실하며 더 이상 의미가 없게 됐다.

코언은 20년 넘게 포트리스의 고객이었으며, 양측이 성사시킨 여러 금융거래는 20여 년 동안 양측에 모두 재정적으로 유익한 결과를 가져왔다. 그러나 2024년 1월 코언 브라더스가 포트리스가 코언이 지배하는 차입 법인에 대한 대출 연장 약속을 번복했다고 주장하면서 양측의 관계는 악화됐다. 이후 코언이 제공한 대출 원금에 대한 개인 보증에 대해 법원에서 포트리스 측에 유리한 판결이 나왔다.

로페즈 법률고문은 "찰스 코언은 항상 자신의 개인적 의무를 이행해 왔다"며 "포트리스 판결 채무 잔액의 상환은 코언의 성실성과 일치하는 행보로 코언이 명예로운 사업가임을 다시 한번 입증하는 것"이라고 말했다.

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SOURCE Cohen Brothers Realty Corporation