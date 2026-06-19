Charles S. Cohen paga la deuda derivada de la sentencia judicial a Fortress Investment Group

NUEVA YORK, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Cohen Brothers Realty Corporation anuncia que el promotor inmobiliario y empresario Charles S. Cohen ha pagado la totalidad de la deuda judicial adeudada por Fortress Investment Group tras más de dos años de litigio, según ha dado a conocer David López, asesor jurídico general de Cohen Brothers Realty Corporation. Ahora que Cohen ha saldado íntegramente su obligación personal de pagar la deuda judicial de Fortress, la posibilidad de nombrar un administrador judicial ha quedado descartada y, por imperativo legal, carece de objeto.

Cohen fue cliente de Fortress durante más de 20 años, y las numerosas operaciones de financiación que cerraron resultaron rentables para ambas partes durante más de dos décadas. La relación se deterioró en enero de 2024, cuando Cohen Brothers alegó que Fortress había incumplido el plazo de prórroga de un préstamo a una entidad prestataria controlada por Cohen. Posteriormente, se dictaminó a favor de Fortress una garantía personal del capital del préstamo otorgada por Cohen.

"Charles Cohen siempre ha cumplido con sus obligaciones personales", declaró López. "El pago del saldo pendiente de la sentencia de Fortress es coherente con la integridad de Cohen y confirma su carácter de empresario honorable".

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