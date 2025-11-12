Clarios übernimmt Maxwell Technologies und setzt damit sein Engagement für neue Möglichkeiten im Bereich der Niederspannungs-Energiespeicherung fort

Maxwell soll als eigenständiges Unternehmen im Clarios-Portfolio agieren

GLENDALE, Wisconsin, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Clarios ist ein weltweit führender Anbieter von Niederspannungs-Energiespeicherlösungen und hat heute die Übernahme von Maxwell Technologies angekündigt. Maxwell ist ein Hersteller von Superkondensatorzellen und -modulen, die in Mobilitäts-, Netz- und Vor-Ort-Stromversorgungsanwendungen, einschließlich Rechenzentren, eingesetzt werden. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Dieser strategische Schritt stärkt die Position von Clarios bei leistungsstarken Energiespeicherlösungen für kurze Zeiträume. Im Gegensatz zu normalen Batterien laden sich Superkondensatoren fast sofort auf und geben Energie auch schnell wieder ab. Dadurch sind sie hervorragend geeignet, um überschüssige Energie zu speichern und Systeme bei plötzlichen Spitzen im Energiebedarf zu unterstützen. Superkondensatoren liefern bis zu 1 Million Zyklen, funktionieren bei extremen Temperaturen (-40 °C bis +65 °C) und erfordern keine Wartung oder Brandbekämpfung. Zu den wichtigsten Vorteilen für Clarios gehören:

Stabilität der Lieferkette : Unterstützt das Engagement von Clarios beim Aufbau einer Lieferkette für Superkondensatoren, um OE-Kunden in den USA und weltweit zu unterstützen.





: Unterstützt das Engagement von Clarios beim Aufbau einer Lieferkette für Superkondensatoren, um OE-Kunden in den USA und weltweit zu unterstützen. Strategische Ausrichtung : Ergänzt die Führungsposition von Clarios im Bereich Batterie-Kreislaufwirtschaft und Niederspannungslösungen.

Maxwell Technologies hat jahrzehntelange Erfahrung mit Innovationen bei Superkondensatorsystemen. Mit über 85 Millionen ausgelieferten Superkondensatorzellen und Anwendungen in den Bereichen Energieerzeugung in den USA, Netzstabilisierung, Automobilbau, Transportwesen und Industrieautomation unterstützt die Technologie von Maxwell Clarios dabei, Energiespeicherlösungen der nächsten Generation anzubieten.

„Die Superkondensatoren von Maxwell wurden entwickelt, um Kunden leistungsstarke Energiespeicherlösungen zu bieten, bei denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen", erklärte Mark Wallace, Geschäftsführer von Clarios. „Diese Integration stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden aus der Automobilbranche zu bedienen, und schafft eine langfristige Möglichkeit, unsere Präsenz in Nicht-Automobilbranchen auszubauen. Die bestehenden Kundenbeziehungen von Maxwell in den Bereichen Rechenzentren, Stromnetze, Militär und Industrie werden unter der Leitung von Clarios aufrechterhalten und aktiv weiterentwickelt."

Clarios wird Maxwell Technologies als unabhängige Geschäftseinheit in den USA betreiben.

Informationen zu Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterietechnologien für die Mobilität. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.

Informationen zu Maxwell Technologies

Maxwell Technologies ist auf die Entwicklung und Herstellung von Energiespeicher- und Stromversorgungsprodukten spezialisiert. Das Angebot umfasst Superkondensatoren und andere Energiespeicherlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel Automobilindustrie, Rechenzentren, Netzanwendungen, Militär und Industrie.

