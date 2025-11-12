Clarios adquiere Maxwell Technologies para reforzar su compromiso con nuevas oportunidades de almacenamiento de energía de bajo voltaje

Maxwell operará como un negocio independiente dentro del portafolio de Clarios

GLENDALE, Wisconsin, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía de bajo voltaje, anunció hoy que adquirió Maxwell Technologies, fabricante de celdas y módulos de supercondensadores utilizados en movilidad, redes eléctricas y energía en el sitio, incluso para centros de datos. No se han revelado los términos del acuerdo.

Esta medida estratégica refuerza la posición de Clarios en soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento y corta duración. A diferencia de las baterías convencionales, los supercondensadores se cargan y liberan energía casi al instante, por lo que son perfectos para almacenar el exceso de energía y dar soporte a los sistemas durante picos repentinos de demanda máxima. Los supercondensadores ofrecen hasta 1 millón de ciclos, funcionan en temperaturas extremas (de -40 °C a +65 °C) y no requieren de mantenimiento ni mitigación de riesgos de incendio. Entre las principales ventajas de Clarios se encuentran:

Estabilidad de la cadena de suministro : apoya el compromiso de Clarios de construir una cadena de suministro de supercondensadores para dar servicio de soporte a los clientes fabricantes de equipos originales de EE. UU. y del mundo.





: apoya el compromiso de Clarios de construir una cadena de suministro de supercondensadores para dar servicio de soporte a los clientes fabricantes de equipos originales de EE. UU. y del mundo. Ajuste estratégico : complementa el liderazgo de Clarios en la circularidad de las baterías y las soluciones de bajo voltaje.

Maxwell Technologies aporta décadas de innovación en sistemas de supercondensadores. Con más de 85 millones de celdas de supercondensadores enviadas y usos que abarcan la generación de energía, la estabilización de la red, la automoción, el transporte y la automatización industrial en EE. UU., la tecnología de Maxwell mejora la capacidad de Clarios para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía de última generación.

"Los supercondensadores de Maxwell están diseñados para proporcionar a los clientes soluciones de almacenamiento de energía de alta potencia que hacen hincapié en la confiabilidad, la seguridad y la larga vida útil", señaló Mark Wallace, director ejecutivo de Clarios. "Esta integración fortalece nuestra capacidad para atender a nuestros clientes del sector automotriz y genera una oportunidad a largo plazo para expandir nuestra presencia en sectores no automotrices. Las relaciones comerciales existentes de Maxwell con sus clientes en centros de datos, redes eléctricas, usos militares e industriales se mantendrán y desarrollarán de manera activa bajo el liderazgo de Clarios".

Clarios operará Maxwell Technologies como una unidad de negocio independiente con sede en Estados Unidos.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para la movilidad. Nuestras baterías y soluciones inteligentes alimentan casi todos los tipos de vehículos y se encuentran en 1 de cada 3 automóviles que circulan en la actualidad. Contamos con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una gran experiencia de posventa a nuestros socios y fabricantes de equipos originales y brindamos confiabilidad, seguridad y confort a la vida cotidiana. Trabajamos para garantizar que el 100 % de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red.

Acerca de Maxwell Technologies

Maxwell Technologies se especializa en desarrollar y fabricar productos de almacenamiento de energía y suministro eléctrico. Su oferta incluye supercondensadores y otras soluciones de almacenamiento de energía para una amplia variedad de usos, tales como: automoción, centros de datos, usos en redes eléctricas, usos militares e industriales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/Clarios_Logo.jpg

FUENTE Clarios