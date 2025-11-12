Clarios acquiert Maxwell Technologies et s'engage ainsi dans de nouvelles opportunités de stockage d'énergie à basse tension.

Maxwell fonctionnera comme une entreprise indépendante au sein du portefeuille Clarios

GLENDALE, Wis., 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, leader mondial des solutions de stockage d'énergie à basse tension, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Maxwell Technologies, un fabricant de cellules et de modules de supercondensateurs utilisés dans les applications de mobilité, de réseau et d'alimentation sur site, y compris pour les centres de données. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Cette opération stratégique renforce la position de Clarios dans le domaine des solutions de stockage d'énergie de haute performance et de courte durée. Contrairement aux batteries classiques, les supercondensateurs se chargent et libèrent de l'énergie presque instantanément, ce qui est parfait pour stocker l'énergie excédentaire et soutenir les systèmes en cas de pics soudains de la demande. Les supercondensateurs assurent jusqu'à 1 million de cycles, fonctionnent à des températures extrêmes (de -40 °C à +65 °C) et ne nécessitent aucune maintenance ni réduction des risques d'incendie. Les principaux avantages pour Clarios sont les suivants :

: vient à l'appui de Clarios pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement en supercondensateurs, afin d'aider les clients américains et internationaux du secteur des équipements d'origine. Adaptation stratégique : complète le leadership de Clarios en matière de circularité des batteries et de solutions basse tension.

Maxwell Technologies apporte des décennies d'innovation en matière de systèmes de supercondensateurs. Avec plus de 85 millions de cellules de supercondensateurs expédiées et des applications couvrant la production d'énergie aux États-Unis, la stabilisation des réseaux, l'automobile, les transports et l'automatisation industrielle, la technologie de Maxwell renforce la capacité de Clarios à proposer des solutions de stockage d'énergie nouvelle génération.

« Les supercondensateurs de Maxwell sont conçus pour fournir aux clients des solutions de stockage d'énergie haute puissance qui mettent l'accent sur la fiabilité, la sécurité et la durée de vie », a déclaré Mark Wallace, PDG de Clarios. « Cette intégration renforce notre capacité à servir nos clients du secteur automobile et crée une opportunité à long terme d'étendre notre présence dans des secteurs autres que l'automobile. Les relations existantes avec les clients de Maxwell dans les centres de données, les réseaux électriques, les applications militaires et industrielles seront maintenues et développées activement sous la direction de Clarios. »

Clarios exploitera Maxwell Technologies en tant qu'unité commerciale indépendante basée aux États-Unis.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batteries basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et sont présentes dans une voiture sur trois en circulation aujourd'hui. Avec environ 18 000 salariés répartis dans plus de 100 pays, nous apportons nos compétences approfondies à nos partenaires du marché de l'après-vente et à nos partenaires équipementiers, ainsi que la fiabilité, la sécurité et le confort dans la vie de tous les jours. Nous veillons à ce que 100 % des produits vendus soient recyclables, et nous recyclons 8 000 batteries par heure au sein de notre réseau.

À propos de Maxwell Technologies

Maxwell Technologies est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits de stockage et de distribution d'énergie. Leur offre comprend des supercondensateurs et d'autres solutions de stockage d'énergie pour un large éventails d'applications, telles que : l'automobile, les centres de données, les applications de réseau, les applications militaires et industrielles.

