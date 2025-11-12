- Clarios adquiere Maxwell Technologies, reforzando su compromiso con nuevas oportunidades de almacenamiento de energía de bajo voltaje

Maxwell operará como una empresa independiente dentro de la cartera de Clarios.

GLENDALE, Wis., 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía de bajo voltaje, anunció hoy la adquisición de Maxwell Technologies, fabricante de celdas y módulos de supercondensadores utilizados en aplicaciones de movilidad, redes eléctricas y suministro de energía in situ, incluyendo centros de datos. No se revelaron los términos del acuerdo.

Esta iniciativa estratégica fortalece la posición de Clarios en soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento y corta duración. A diferencia de las baterías convencionales, los supercondensadores se cargan y liberan energía casi instantáneamente, lo que los hace ideales para almacenar el exceso de energía y dar soporte a los sistemas durante picos repentinos de demanda máxima. Los supercondensadores ofrecen hasta 1 millón de ciclos, funcionan en un rango de temperaturas extremas (de -40 °C a +65 °C) y no requieren mantenimiento ni medidas de mitigación de riesgos de incendio. Entre las principales ventajas para Clarios se incluyen:

Estabilidad de la cadena de suministro : Respalda el compromiso de Clarios de desarrollar una cadena de suministro de supercondensadores para dar soporte a sus clientes OEM en EE. UU. y a nivel mundial.





: Respalda el compromiso de Clarios de desarrollar una cadena de suministro de supercondensadores para dar soporte a sus clientes OEM en EE. UU. y a nivel mundial. Alineación estratégica : Complementa el liderazgo de Clarios en la economía circular de las baterías y las soluciones de bajo voltaje.

Maxwell Technologies aporta décadas de innovación en sistemas de supercondensadores. Con más de 85 millones de celdas de supercondensadores enviadas y aplicaciones que abarcan la generación de energía, la estabilización de la red eléctrica, la automoción, el transporte y la automatización industrial en EE. UU., la tecnología de Maxwell mejora la capacidad de Clarios para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía de última generación.

"Los supercondensadores de Maxwell están diseñados para ofrecer a los clientes soluciones de almacenamiento de energía de alta potencia que priorizan la fiabilidad, la seguridad y una larga vida útil", declaró Mark Wallace, consejero delegado de Clarios. "Esta integración fortalece nuestra capacidad para atender a nuestros clientes del sector automotriz y crea una oportunidad a largo plazo para expandir nuestra presencia en otros sectores. Las relaciones comerciales existentes de Maxwell en centros de datos, redes eléctricas, aplicaciones militares e industriales se mantendrán y se desarrollarán activamente bajo la dirección de Clarios".

Clarios operará Maxwell Technologies como una unidad de negocio independiente con sede en Estados Unidos.

Acerca de Clarios

Clarios es líder mundial en tecnologías avanzadas de baterías de bajo voltaje para la movilidad. Nuestras baterías y soluciones inteligentes impulsan prácticamente todo tipo de vehículos y se encuentran en uno de cada tres coches que circulan actualmente. Con cerca de 18.000 empleados en más de 100 países, aportamos una amplia experiencia a nuestros socios de posventa y fabricantes de equipos originales (OEM), y fiabilidad, seguridad y confort a la vida cotidiana. Trabajamos para garantizar que el 100 % de nuestros productos vendidos sean reciclables y reciclamos 8.000 baterías por hora en nuestra red.

Acerca de Maxwell Technologies

Maxwell Technologies se especializa en el desarrollo y la fabricación de productos de almacenamiento y suministro de energía. Su oferta incluye supercondensadores y otras soluciones de almacenamiento de energía para una amplia gama de aplicaciones, tales como: automoción, centros de datos, redes eléctricas, aplicaciones militares e industriales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/Clarios_Logo.jpg