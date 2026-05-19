Cognizant aumenta a meta de recompra de ações para 2026 em US$ 1 bilhão, passando para US$ 2 bilhões

O Conselho aprovou um aumento de US$ 2 bilhões na autorização de recompra de ações

Está prevista a recompra de mais US$ 1 bilhão em ações no segundo trimestre de 2026

O CEO da Cognizant participará de um bate-papo informal promovido pelo JP Morgan em 18 de maio de 2026

TEANECK, Nova Jersey, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cognizant (Nasdaq: CTSH), uma das principais empresas de construção de IA e prestadora de serviços tecnológicos, anunciou hoje que seu Conselho de Administração autorizou um aumento de US$ 2 bilhões em seu atual programa de recompra de ações, e que aumentou sua meta de recompra de ações em 2026 para US$ 2 bilhões, um aumento de US$ 1 bilhão em relação à expectativa anterior. A previsão é que o adicional de US$ 1 bilhão em recompras de ações seja concluído durante o segundo trimestre de 2026.

"Nosso plano de aumentar o número de recompras de ações reflete nossa forte convicção nas oportunidades de longo prazo que a IA cria e em nosso papel fundamental como desenvolvedores de IA", declarou Ravi Kumar S, CEO. "Acreditamos que está acontecendo uma mudança fundamental nos serviços de TI, o que fortalece a posição da Cognizant para o crescimento futuro. Acreditamos que o preço atual de nossas ações subestima consideravelmente essas perspectivas. Estou confiante de que nossos investimentos iniciais nos farão assumir a liderança na transformação empresarial impulsionada pela IA nos próximos anos."

"Um balanço patrimonial sólido e um fluxo de caixa livre robusto nos dão a flexibilidade necessária para acelerar, de forma oportuna, a devolução de capital aos acionistas, sem deixar de investir no crescimento, inclusive por meio de fusões e aquisições estratégicas", afirmou Jatin Dalal, diretor financeiro.

Devolução de Capital aos Acionistas

Em 17 de maio de 2026, o Conselho de Administração aprovou um aumento de US$ 2 bilhões para o valor autorizado pelo atual programa de recompra de ações da Empresa. Com esse aumento, em 17 de maio de 2026, restam aproximadamente US$ 3,45 bilhões sob a autorização de recompra de ações. Para 2026, a empresa está aumentando sua expectativa de recompra de ações em US$ 1 bilhão, chegando a US$ 2 bilhões. Em conexão com esse plano e dado o fechamento previsto da aquisição previamente anunciada da Astreya, a empresa retirará US$ 1 bilhão de sua linha de crédito rotativo existente. A empresa reitera seu quadro de alocação de capital de longo prazo, incluindo a flexibilidade para realizar aquisições estratégicas.

Participação em conferências

O CEO da Cognizant, Ravi Kumar S, participará de uma conversa informal na Conferência Global de Tecnologia, Mídia e Comunicações J.P. Morgan 2026 hoje, 18 de maio, às 15h30 EST.

Uma transmissão ao vivo da apresentação estará disponível no site da Cognizant: http://investors.cognizant.com

Uma reprise da transmissão ficará disponível no site da empresa por 90 dias.

Sobre a Cognizant

A Cognizant (Nasdaq: CTSH) é uma desenvolvedora de IA e prestadora de serviços tecnológicos, construindo a ponte entre o investimento em IA e o valor empresarial ao desenvolver soluções de IA full-stack para nossos clientes. Nossa profunda expertise em indústria, processos e engenharia nos permite construir o contexto único de uma organização em sistemas tecnológicos que amplificam o potencial humano, geram retornos tangíveis e mantêm empresas globais à frente em um mundo em rápida transformação. Veja como em cognizant.ai ou @cognizant.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, cuja precisão está necessariamente sujeita a riscos, incertezas e pressupostos sobre eventos futuros que podem não se provar precisos. Essas declarações incluem, mas não se limitam a, declarações expressas ou implícitas de perspectiva futura relacionadas ao nosso plano de recompra de nossas ações, estratégia, parcerias estratégicas e colaborações, posição competitiva e oportunidades no mercado, investimento e crescimento do nosso negócio, o ritmo e a magnitude das mudanças e necessidades dos clientes relacionadas à IA generativa, a eficácia de nossos esforços de recrutamento e talentos e os custos relacionados, tendências do mercado de trabalho, a quantidade prevista de capital a ser devolvida aos acionistas, nosso desempenho financeiro previsto, assuntos relacionados ao Projeto Leap, expectativas relacionadas à nossa iminente aquisição da Astreya e outras declarações sobre assuntos que não são fatos históricos. Essas declarações não são promessas nem garantias, mas estão sujeitas a uma variedade de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do nosso controle, e que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nessas declarações prospectivas. Advertimos os investidores atuais e potenciais a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento. Fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles expressos ou implícitos incluem condições econômicas gerais, a natureza competitiva e em rápida mudança dos mercados em que competimos, nossa capacidade de usar com sucesso tecnologias baseadas em IA e o impacto que essas tecnologias podem ter na demanda e nos termos de nossos serviços, o mercado competitivo de talentos e seu impacto no recrutamento e retenção de funcionários, Riscos legais, reputacionais e financeiros decorrentes de ataques cibernéticos, mudanças no ambiente regulatório, incluindo em relação à imigração, comércio e impostos, e outros fatores são discutidos em nosso Relatório Anual mais recente sobre o Formulário 10-K e outros documentos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission). A Cognizant não assume obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.

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FONTE Cognizant