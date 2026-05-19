Cognizant aumenta su objetivo de recompra de acciones para 2026 en 1.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 2.000 millones de dólares

La junta directiva aprueba un aumento de 2.000 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones

Se espera la recompra por 1.000 millones de dólares adicionales en acciones durante el segundo trimestre de 2026

El director ejecutivo de Cognizant participará en una charla informal organizada por J.P. Morgan, el 18 de mayo de 2026

TEANECK, Nueva Jersey, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cognizant (Nasdaq: CTSH), proveedor líder de servicios tecnológicos y de desarrollo de IA, anunció que su junta directiva autorizó un aumento de 2 mil millones de dólares a su programa de recompra de acciones existente, y que ha aumentado su objetivo de recompra de acciones para 2026 a 2.000 millones de dólares, un aumento de 1.00 millones de dólares con respecto a su expectativa anterior. Se prevé que la recompra adicional de acciones por un valor de 1.000 millones de dólares se complete durante el segundo trimestre de 2026.

"Nuestro plan para aumentar la cantidad de recompras de acciones refleja nuestra firme convicción en la oportunidad a largo plazo que crea la IA y nuestro papel fundamental en ella como desarrolladores de IA", comentó Ravi Kumar S, director ejecutivo. "Creemos que se está produciendo un cambio fundamental en los servicios informáticos, un cambio que fortalece la posición de Cognizant para el crecimiento futuro. También creemos que el precio actual de nuestras acciones subestima en gran medida esas perspectivas. Confío en que nuestras primeras inversiones nos posicionarán para convertirnos en líderes de la transformación empresarial impulsada por IA en los próximos años".

"Un balance sólido y un flujo de caja libre robusto nos brindan la flexibilidad necesaria para acelerar de manera oportuna el retorno de capital a los accionistas, a la vez que continuamos invirtiendo para crecer, incluso mediante fusiones y adquisiciones estratégicas", señaló Jatin Dalal, director financiero.

Retorno de capital para los accionistas

El 17 de mayo de 2026, la junta directiva aprobó un aumento de 2.000 millones de dólares en la cantidad autorizada en virtud del programa de recompra de acciones vigente de la empresa. Con este incremento, para el 17 de mayo de 2026, quedan cerca de 3.450 millones de dólares disponibles en virtud de la autorización de recompra de acciones. Para 2026, la empresa está aumentando su previsión de recompra de acciones en 1.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 2.000 millones de dólares. En relación con este plan y teniendo en cuenta el cierre previsto de nuestra adquisición de Astreya, anunciada previamente, la empresa retirará 1.000 millones de dólares de su línea de crédito rotativa existente. La empresa reitera su marco de asignación de capital a largo plazo, que incluye la flexibilidad para llevar a cabo adquisiciones estratégicas.

Participación en la conferencia

El director ejecutivo de Cognizant, Ravi Kumar S, participará hoy, 18 de mayo, a las 3:30 p. m. (hora del este), en una charla informal en la Conferencia Global de Tecnología, Medios y Comunicaciones de J.P. Morgan 2026.

La presentación se transmitirá en vivo por internet a través del sitio web de Cognizant: http://investors.cognizant.com

La grabación de la transmisión web permanecerá disponible en la página web de la empresa durante 90 días.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) es un desarrollador de IA y proveedor de servicios tecnológicos que tiende puentes entre la inversión en IA y el valor empresarial mediante la creación de soluciones de IA integrales para nuestros clientes. Nuestra amplia experiencia en el sector, los procesos y la ingeniería nos permite integrar el contexto único de una organización en sistemas tecnológicos que amplían el potencial humano, generan beneficios tangibles y mantienen a las empresas globales a la vanguardia en un mundo en constante cambio. Consulte cómo lo hacemos en cognizant.ai o @cognizant.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas realizadas de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre eventos futuros que pueden no resultar exactos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones prospectivas expresas o implícitas relacionadas con nuestro plan de recompra de acciones, estrategia, asociaciones y colaboraciones estratégicas, posición competitiva y oportunidades en el mercado, inversión y crecimiento de nuestro negocio, el ritmo y la magnitud del cambio y las necesidades de los clientes relacionadas con la IA generativa, la eficacia de nuestros esfuerzos de reclutamiento y talento y los costos relacionados, las tendencias del mercado laboral, la cantidad prevista de capital que se devolverá a los accionistas, nuestro desempeño financiero previsto, asuntos relacionados con el Proyecto Leap, expectativas relacionadas con nuestra adquisición pendiente de Astreya y otras declaraciones sobre asuntos que no son hechos históricos. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, lo que podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de las mismas. Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos se encuentran las condiciones económicas generales, la naturaleza competitiva y en constante cambio de los mercados en los que competimos, nuestra capacidad para utilizar con éxito las tecnologías basadas en IA y el impacto que dichas tecnologías pueden tener en la demanda y las condiciones de nuestros servicios, el mercado competitivo del talento y su impacto en la contratación y retención de empleados, los riesgos legales, reputacionales y financieros derivados de los ciberataques, los cambios en el entorno regulatorio, incluso en materia de inmigración, comercio e impuestos, y otros factores que se analizan en nuestro informe anual más reciente en el formulario 10-K y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar ni corregir ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley de valores vigente.

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FUENTE Cognizant