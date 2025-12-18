Cognizant e Microsoft expandem parceria para impulsionar a transformação com IA e experiências de empresas de fronteira

A colaboração irá coinovar para entregar soluções impulsionadas por IA, combinando a nuvem confiável da Microsoft com as plataformas industriais da Cognizant para ajudar organizações a redefinir o trabalho e escalar a inovação.

TEANECK, Nova Jersey, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunciou hoje uma parceria estratégica plurianual com a Microsoft para ajudar empresas globais a se tornarem empresas de fronteira impulsionadas por IA: organizações que redefinem o trabalho, desbloqueiam novo valor e escalam a inovação de forma responsável.

Cognizant e Microsoft expandem sua parceria de longa data

Nos termos deste acordo, a Cognizant e a Microsoft irão codesenvolver soluções de IA de nível industrial, realizar vendas em conjunto globalmente e colaborar em grandes negócios em setores-chave, incluindo serviços financeiros, saúde e ciências da vida, varejo e manufatura.

A parceria incorporará IA agêntica e o Copilot, impulsionados pelas capacidades Work IQ, Foundry IQ e Fabric IQ, em fluxos de trabalho críticos para o negócio, acelerando a produtividade, a experiência do cliente e a resiliência operacional. Essa parceria também amplia o conjunto de ofertas da suíte Cognizant Neuro® AI que a Cognizant está levando ao mercado, as quais utilizam a nuvem e os serviços de IA da Microsoft.

"Hoje, a IA sustenta e molda todos os programas de transformação que conduzimos", disse Ravi Kumar S, CEO da Cognizant. "Vamos codesenvolver soluções escaláveis, vender em conjunto globalmente e firmar parcerias em grandes negócios que entreguem resultados mensuráveis para nossos clientes, alinhando essa parceria à nossa estratégia de três vetores de construtores de IA."

Kumar continuou: "Ao combinar a nuvem e a IA confiáveis da Microsoft com as plataformas industriais da Cognizant, estamos fortemente posicionados para ajudar os clientes a resolver o desafio da última milha na escalabilidade da IA em toda a empresa."

A Cognizant ampliará a adoção do Microsoft 365 Copilot e do GitHub Copilot entre as equipes de entrega e consultoria, ao mesmo tempo em que capacita seus colaboradores em Microsoft Azure, Azure AI Foundry e tecnologias relacionadas, criando uma força de trabalho ágil e fluente em IA. A colaboração também aproveitará as plataformas proprietárias da Cognizant, incluindo TriZetto, Skygrade e FlowSource™, para oferecer avanços específicos por setor e modernizar a engenharia de software em escala.

"A capacidade da Cognizant de unir profundo conhecimento do setor com inovação ousada a torna uma parceira excepcional enquanto coinovamos para ajudar empresas a se tornarem empresas de fronteira impulsionadas por IA", disse Judson Althoff, CEO do negócio comercial da Microsoft. "Ao combinar a nuvem confiável e as capacidades de IA agêntica da Microsoft com as plataformas e a escala de entrega da Cognizant, vamos acelerar a criação de soluções específicas por setor, integradas ao fluxo de trabalho, e desbloquear valor transformador para nossos clientes conjuntos em todo o mundo."

