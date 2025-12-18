Cognizant et Microsoft étendent leur partenariat pour faire progresser la transformation de l'IA et l'expérience des entreprises pionnières

Cette collaboration met en place une innovation conjointe en vue fournir des solutions activées par l'IA, en combinant le cloud fiable de Microsoft avec les plateformes sectorielles de Cognizant pour aider les organisations à redéfinir le travail et à développer l'innovation.

TEANECK, New Jersey, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel avec Microsoft pour aider les entreprises mondiales à devenir des entreprises pionnières activés par l'IA : des organisations qui redéfinissent le travail, libèrent une nouvelle valeur et développent l'innovation de manière responsable.

Dans le cadre de cet accord, Cognizant et Microsoft s'associeront pour construire des solutions d'IA de niveau industriel, les commercialiser à l'échelle mondiale et collaborer sur des contrats à grande échelle dans des secteurs clés tels que les services financiers, les soins de santé et les sciences de la vie, la vente au détail et la fabrication.

Ce partenariat permettra d'intégrer l'IA agentique et Copilot activés par les capacités de Work IQ, Foundry IQ et Fabric IQ dans les flux de travail critiques, accélérant ainsi la productivité, l'expérience client et la résilience opérationnelle. Ce partenariat élargit également la suite Cognizant Neuro® AI que Cognizant commercialise et qui s'appuie sur les services cloud et d'IA de Microsoft.

« Aujourd'hui, l'IA sous-tend et façonne tous nos programme de transformation en cours », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « Nous allons, ensemble, construire des solutions évolutives, les commercialiser à l'échelle mondiale et nous associer pour des contrats importants qui produisent des résultats mesurables pour nos clients en alignant ce partenariat sur notre stratégie de constructeur d'IA à trois vecteurs. »

M. Kumar a poursuivi, « En associant le cloud fiable et l'IA de Microsoft aux plateformes industrielles de Cognizant, nous sommes très bien positionnés pour aider les clients à résoudre le défi du dernier kilomètre de la mise à l'échelle de l'IA à travers l'entreprise. »

Cognizant élargira l'adoption de Microsoft 365 Copilot et de GitHub Copilot au sein des équipes de livraison et de conseil, tout en améliorant les compétences des associés pour Microsoft Azure, Azure AI Foundry et les technologies connexes, créant ainsi une main-d'œuvre agile et compétente en matière d'IA. La collaboration exploitera également les plateformes propriétaires de Cognizant, notamment TriZetto, Skygrade et FlowSource™, pour fournir des avancées spécifiques au secteur et moderniser l'ingénierie logicielle à l'échelle.

« La capacité de Cognizant à allier une expertise sectorielle approfondie à une innovation audacieuse en fait un partenaire exceptionnel, alors que nous innovons ensemble pour aider les entreprises à devenir des entreprises pionnières activées par l'IA » a déclaré Judson Althoff, directeur général de l'activité commerciale de Microsoft. « En combinant le cloud fiable et les capacités d'IA agentique de Microsoft avec les plateformes et l'échelle de livraison de Cognizant, nous accélérerons la création de solutions spécifiques à l'industrie qui sont intégrées dans le flux de travail et qui permettront de débloquer une valeur transformatrice pour nos clients communs dans le monde entier. »

Pour plus d'informations sur le partenariat entre Cognizant et Microsoft, consultez cette page.

