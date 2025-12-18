Cognizant en Microsoft breiden partnerschap uit om AI-transformatie en Frontier Firm-ervaringen te bevorderen

De samenwerking zal samen innoveren om oplossingen op basis van AI te leveren, waarbij de vertrouwde cloud van Microsoft wordt gecombineerd met de industriële platforms van Cognizant om organisaties te helpen werk opnieuw te definiëren en innovatie op te schalen.

TEANECK, N.J., 19 december 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) heeft vandaag een meerjarig strategisch partnerschap met Microsoft aangekondigd om wereldwijde ondernemingen te helpen AI-aangedreven grensbedrijven te worden: organisaties die werk opnieuw definiëren, nieuwe waarde ontsluiten en innovatie op verantwoorde wijze opschalen.

Cognizant and Microsoft expand their longstanding partnership

Onder deze overeenkomst zullen Cognizant en Microsoft AI-oplossingen van industriële kwaliteit samen bouwen, wereldwijd samen verkopen en samenwerken aan grootschalige deals in belangrijke sectoren, waaronder financiële diensten, gezondheidszorg en levenswetenschappen, detailhandel en productie.

Het partnerschap zal agentic AI en Copilot ondersteund door Work IQ, Foundry IQ en Fabric IQ-mogelijkheden in missie-kritische workflows integreren, waardoor de productiviteit, de klantervaring en de operationele veerkracht worden versneld. Deze samenwerking breidt ook uit op de Cognizant Neuro® AI Suite van aanbiedingen die Cognizant op de markt brengt en die gebruik maken van Microsoft cloud- en AI-diensten.

"Vandaag de dag ondersteunt en vormt AI elk transformatieprogramma dat we uitvoeren", zei Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "We zullen schaalbare oplossingen samen bouwen, wereldwijd samen verkopen en samenwerken aan grote deals die meetbare resultaten opleveren voor onze klanten door deze samenwerking af te stemmen op onze drie-vector AI-bouwersstrategie.

Kumar vervolgde: "Door de vertrouwde cloud en AI van Microsoft te combineren met de industriële platforms van Cognizant, zijn we sterk gepositioneerd om klanten te helpen de last-mile uitdaging van het opschalen van AI in de hele onderneming op te lossen".

Cognizant zal de adoptie van Microsoft 365 Copilot en GitHub Copilot opschalen naar leverings- en consultingteams, terwijl medewerkers worden opgeleid op Microsoft Azure, Azure AI Foundry en aanverwante technologieën, waardoor een wendbaar, AI-vloeiend personeelsbestand wordt gecreëerd. De samenwerking zal ook gebruik maken van de eigen platforms van Cognizant, waaronder TriZetto, Skygrade en FlowSourceTM, om sectorspecifieke ontwikkelingen te leveren en software engineering op grote schaal te moderniseren.

"Het vermogen van Cognizant om diepgaande industrie-expertise te combineren met gedurfde innovatie maakt hen tot een uitstekende partner terwijl we samen innoveren om ondernemingen te helpen AI-aangedreven Frontier Firms te worden", zei Judson Althoff, Chief Executive Officer van de commerciële activiteiten van Microsoft. "Door de betrouwbare cloud- en agentic AI-mogelijkheden van Microsoft te combineren met de platforms en leveringsschaal van Cognizant, zullen we de creatie van branchespecifieke oplossingen versnellen die zijn ingebed in de werkstroom en transformatieve waarde ontsluiten voor onze gezamenlijke klanten over de hele wereld".

