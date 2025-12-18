Cognizant y Microsoft amplían su colaboración para avanzar en la transformación de la IA y las experiencias de las empresas de vanguardia

La colaboración les permitirá innovar de forma conjunta para ofrecer soluciones impulsadas por IA, al combinar la nube confiable de Microsoft con las plataformas industriales de Cognizant para ayudar a las organizaciones a redefinir el trabajo y escalar la innovación.

TEANECK, N.J., 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) anunció hoy una asociación estratégica plurianual con Microsoft para ayudar a las empresas globales a convertirse en empresas de vanguardia impulsadas por IA: organizaciones que redefinen el trabajo, agregan nuevo valor y escalan la innovación de manera responsable.

Cognizant y Microsoft amplían su alianza de larga data

En virtud de este acuerdo, Cognizant y Microsoft crearán de forma conjunta soluciones de inteligencia artificial de nivel industrial, harán ventas conjuntas a nivel mundial y colaborarán en acuerdos a gran escala en sectores clave, como de servicios financieros, atención médica y ciencias biológicas, comercio minorista y manufactura.

La asociación integrará inteligencia artificial agéntica y Copilot impulsados por capacidades de Work IQ, Foundry IQ y Fabric IQ en flujos de trabajo de misión crítica, para acelerar la productividad, la experiencia del cliente y la resiliencia operativa. Esta asociación también amplía la suite de ofertas de IA de Cognizant Neuro® que Cognizant está llevando al mercado y que aprovecha los servicios de la IA y la nube de Microsoft.

"Hoy en día, la IA sustenta y da forma a cada programa de transformación que impulsamos", afirmó Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "Juntos, construiremos soluciones escalables, haremos ventas conjuntas a nivel mundial y nos asociaremos en grandes acuerdos que brinden resultados medibles para nuestros clientes al alinear esta asociación con nuestra estrategia de construcción de IA de tres vectores.

Kumar continuó: "Combinar la nube confiable y la IA de Microsoft con las plataformas industriales de Cognizant nos pone en una posición fuerte para ayudar a los clientes a resolver los desafíos de último momento de escalar la IA en toda la empresa".

Cognizant ampliará la adopción de Microsoft 365 Copilot y GitHub Copilot en los equipos de entrega y consultoría, a la vez que capacitará a los asociados en Microsoft Azure, Azure AI Foundry y tecnologías relacionadas, para crear una fuerza laboral ágil y con fluidez en IA. La colaboración también aprovechará las plataformas patentadas de Cognizant, como TriZetto, Skygrade y FlowSource™, para ofrecer avances específicos del sector y modernizar la ingeniería de software a escala.

"La capacidad de Cognizant de combinar una profunda experiencia en la industria con una innovación audaz la convierte en un socio excepcional a medida que innovamos juntos para ayudar a las empresas a convertirse en empresas de vanguardia impulsadas por IA", afirmó Judson Althoff, director ejecutivo de Negocio Comercial de Microsoft. Al combinar las confiables capacidades de nube e inteligencia artificial de Microsoft con las plataformas y la escala de entrega de Cognizant, aceleraremos la creación de soluciones específicas para cada industria integradas en el flujo de trabajo, y generaremos un valor transformador para nuestros clientes conjuntos en todo el mundo.

Para obtener más información sobre la asociación de Cognizant con Microsoft, visite esta página.

