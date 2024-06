Começa em Macau o 15º Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infraestruturas

Um evento de primeira linha que promove a inovação e a cooperação em infraestrutura global

MACAU, 22 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O 15º Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF), co-organizado pela Associação Internacional de Empreiteiros da China (CHINCA) e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), foi realizado em Macau no dia 20 de junho de 2024.

Reconhecido como um dos mais importantes eventos do mundo para a colaboração em infraestrutura, o IIICF serve como uma plataforma internacional fundamental para melhorar a conectividade de infraestrutura no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, BRI). Este ano, o fórum atraiu mais de 3.500 líderes da indústria de mais de 70 países, representando 800 organizações.

O tema "Inovação Ecológica, Conectividade Digital" reuniu mais de 200 palestrantes para explorar esta indústria em expansão e participar de diálogos instigantes sobre tópicos emergentes, incluindo transição energética, evolução digital, investimento sustentável, gestão ESG, integração digital de projetos internacionais de engenharia, resolução de disputas, mitigação de riscos e conectividade de infraestrutura regional. As discussões visam contribuir com a experiência e as soluções inovadoras da China para a cooperação internacional em infraestrutura, catalisar um novo crescimento nas parcerias de infraestrutura entre a China e os países envolvidos na Iniciativa do Cinturão e Rota e promover consenso e ideias para o desenvolvimento sustentável da indústria de infraestrutura global.

A área de exposição aumentou 60% em relação ao ano anterior, com mais de 90% dos estandes customizados de acordo com as especificações dos expositores. A exposição apresenta quatro destaques principais:

Ênfase na Proteção Ambiental de Baixo Carbono: Com a tecnologia verde na vanguarda, a exposição destaca os mais recentes avanços em energia limpa, práticas de construção verde, inovações de materiais com eficiência energética, técnicas de tratamento de esgoto e implementações bem-sucedidas de cidades inteligentes;

Liderança em Inovação e Tecnologia: O foco está na exibição de robôs de construção, equipamentos inteligentes de detecção e monitoramento, sistemas inteligentes de programação, tecnologias de condução autônoma, métodos inteligentes de construção, novos materiais de engenharia e soluções de construção pré-fabricadas;

Integração Digital e Capacitação Inteligente: Uma exposição detalhada sobre soluções de infraestrutura digital e a aplicação de big data, computação em nuvem e Internet das Coisas (IoT) em projetos internacionais de engenharia. Também mostrará as práticas mais recentes em transformação digital para gestão de projetos e desenvolvimento urbano.

Conectividade e Sucesso Colaborativo: Destaca projetos de referência que demonstram a conectividade da infraestrutura global e a participação da China em esforços conjuntos de construção em países e regiões visados pela Iniciativa do Cinturão e Rota. Estes empreendimentos incluem portos, rodovias, pontes, ferrovias, aeroportos e projetos de desenvolvimento urbano, mostrando a força da marca "China Construction".

A exposição simultânea deste ano no fórum passou por um aprimoramento significativo, tendo como base o sucesso estrondoso da edição do ano passado. O evento conta com uma linha robusta de expositores e organizações sem precedentes, incluindo empresas de engenharia líderes do setor, como a China Communications Construction, o China State Construction Engineering Group e a China Railway Construction, entre outras. Essas empresas são conhecidas por sua grande capacidade tecnológica e de integração de recursos. Junto com elas estão os principais fabricantes de comunicações e equipamentos, como Huawei, Caterpillar e LiuGong, que representam a vanguarda da inteligência digital e das tecnologias de inovação ecológica. Além disso, a exposição também apresenta delegações de empresas locais organizadas por autoridades empresariais de várias províncias, enriquecendo ainda mais a diversidade e a profundidade da exposição.

Este ano marca o 15º aniversário do altamente bem-sucedido Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infraestruturas. Ao longo da última década e meia, o fórum atraiu mais de 30.000 participantes de todo o mundo, incluindo mais de 570 a nível ministerial ou superior. O evento catalisou o desenvolvimento de mais de 180 projetos internacionais de infraestrutura, com um valor de contrato combinado superior a US$ 100 bilhões. Ele desempenhou um papel fundamental na promoção da cooperação pragmática no investimento e construção de infraestruturas entre empresas de engenharia chinesas e países parceiros envolvidos na Iniciativa do Cinturão e Rota.

