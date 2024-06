V Macau sa začína 15. medzinárodné fórum o investíciách do infraštruktúry a výstavby

Popredné podujatie podporujúce globálnu spoluprácu a inovácie v oblasti infraštruktúry

MACAO, 22. júna 2024 /PRNewswire/ -- V Macau sa 20. júna 2024 konalo 15. medzinárodné fórum pre investície do infraštruktúry a výstavbu (IIICF), ktoré spoluorganizovala Čínska medzinárodná asociácia dodávateľov (CHINCA) a Inštitút na podporu obchodu a investícií v Macau (IPIM)

Fórum IIICF, ktoré je uznávané ako popredné globálne podujatie pre spoluprácu v oblasti infraštruktúry, slúži ako kľúčová medzinárodná platforma na zlepšenie prepojenosti infraštruktúry v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedno cesta (Belt and Road Iniciative). V tomto roku fórum prilákalo viac ako 3 500 lídrov z viac ako 70 krajín, ktorí zastupujú 800 organizácií.

Téma „Zelená inovačná digitálna konektivita" spojila viac ako 200 rečníkov, aby preskúmali toto rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie a zapojili sa do podnetných dialógov o vznikajúcich témach vrátane transformácie energetiky, digitálnej evolúcie, ekologických investícií, riadenia ESG, digitálnej integrácie medzinárodných inžinierskych projektov, riešenia sporov, zmierňovania rizika a regionálnej pripojiteľnosti infraštruktúry. Cieľom diskusií je prispieť čínskymi odbornými znalosťami a inovatívnymi riešeniami k medzinárodnej spolupráci v oblasti infraštruktúry, urýchliť nový rast partnerstiev v oblasti infraštruktúry medzi Čínou a krajinami zapojenými do iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta a podporiť konsenzus a poznatky o udržateľnom rozvoji globálneho odvetvia infraštruktúry.

Výstavná plocha sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom rozšírila o 60 %, pričom viac ako 90 % stánkov bolo prispôsobených špecifikáciám vystavovateľov. Výstava predstavuje štyri hlavné body:

Dôraz na nízkouhlíkovú ochranu životného prostredia: S ekologickými technológiami v popredí sa výstava zameriava na najnovšie pokroky v oblasti čistej energie, ekologických stavebných postupov, energeticky účinných materiálových inovácií, techník čistenia odpadových vôd a úspešných implementácií inteligentných miest;

S ekologickými technológiami v popredí sa výstava zameriava na najnovšie pokroky v oblasti čistej energie, ekologických stavebných postupov, energeticky účinných materiálových inovácií, techník čistenia odpadových vôd a úspešných implementácií inteligentných miest; Vedúce postavenie v oblasti inovácií a technológií: Dôraz sa kladie na predstavenie stavebných robotov, inteligentných snímacích a monitorovacích zariadení, inteligentných plánovacích systémov, technológií autonómnej jazdy, inteligentných metód výstavby, nových inžinierskych materiálov a prefabrikovaných stavebných riešení;

Dôraz sa kladie na predstavenie stavebných robotov, inteligentných snímacích a monitorovacích zariadení, inteligentných plánovacích systémov, technológií autonómnej jazdy, inteligentných metód výstavby, nových inžinierskych materiálov a prefabrikovaných stavebných riešení; Digitálna integrácia a inteligentné posilnenie postavenia: Komplexná výstava riešení digitálnej infraštruktúry a aplikácie veľkých dát, cloud computingu a internetu vecí (IoT) v medzinárodných inžinierskych projektoch. Predstaví aj najnovšie postupy v oblasti digitálnej transformácie pre riadenie projektov a rozvoj miest.

Komplexná výstava riešení digitálnej infraštruktúry a aplikácie veľkých dát, cloud computingu a internetu vecí (IoT) v medzinárodných inžinierskych projektoch. Predstaví aj najnovšie postupy v oblasti digitálnej transformácie pre riadenie projektov a rozvoj miest. Konektivita a spoločný úspech: Zdôraznenie významných projektov, ktoré preukazujú globálnu prepojenosť infraštruktúry a účasť Číny na spoločnom stavebnom úsilí v krajinách a regiónoch, na ktoré sa zameriava iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta. Patria sem prístavy, diaľnice, mosty, železnice, letiská a projekty rozvoja miest, ktoré demonštrujú silu značky „China Construction".

Tohtoročná súbežná výstava na fóre zaznamenala výrazné zlepšenie, ktoré nadväzuje na výrazný úspech minuloročného ročníka. Podujatie sa môže pochváliť bezprecedentne silnou zostavou vystavovateľov a organizácií, ktoré zahŕňajú popredné strojárske spoločnosti vrátane China Communications Construction, China State Construction Engineering Group a China Railway Construction a ďalších. Tieto spoločnosti sú známe svojou silnou technologickou zdatnosťou a schopnosťami integrácie zdrojov. Po ich boku sú poprední výrobcovia v oblasti komunikácií a zariadení, ako sú Huawei, Caterpillar a LiuGong, ktorí majú vedúce postavenie v oblasti digitálnej inteligencie a ekologických inovačných technológií. Súčasťou expozície sú aj delegácie miestnych firiem organizované obchodnými orgánmi z viacerých provincií, ktoré ďalej obohacujú rozmanitosť a hĺbku výstavy.

Tento rok si pripomíname 15. výročie veľmi úspešného medzinárodného fóra o investíciách do infraštruktúry a výstavy. Za posledné desaťročie a pol fórum prilákalo viac ako 30 000 účastníkov z celého sveta, z toho viac ako 570 na ministerskej alebo vyššej úrovni. Podujatie katalyzovalo rozvoj viac ako 180 medzinárodných infraštruktúrnych projektov s kombinovanou zmluvnou hodnotou presahujúcou 100 miliárd USD. Zohrávalo kľúčovú úlohu pri podpore pragmatickej spolupráce v oblasti investícií do infraštruktúry a výstavby medzi čínskymi inžinierskymi spoločnosťami a partnerskými krajinami zapojenými do iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta.

