第15屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇在澳門盛大開幕

本屆論壇以「綠色創新 數智聯通」為主題，200餘位發言嘉賓將聚焦這一行業趨勢，圍繞能源轉型及數字化發展、綠色投資與ESG管理、國際工程數智融合、爭端解決與風險防控、區域基礎設施互聯互通等行業熱點和前沿話題，開展高端對話，為國際基建合作貢獻中國智慧和中國方案，促進中國與「一帶一路」共建國家基礎設施合作取得新發展，為全球基建行業可持續發展凝聚行動共識、貢獻智慧結晶。

與上屆相比，展區面積擴大了60%，特裝展位的比例提升到90%以上，並呈現四大亮點：一是低碳環保、綠色先行，集中展示最新清潔能源技術、綠色建築與節能材料創新實踐、污水處理技術，以及智慧城市的成功案例；二是創新驅動、科技引領，集中展示建築機器人、智能傳感及監控設備、智能調度系統和無人駕駛技術等產品，以及智能建造技術、新型工程材料、預製裝配式建築等新科技新技術；三是數智融合、智慧賦能，全面展示基建數字化解決方案，以及大數據、雲計算、物聯網在國際工程項目中的應用，以及工程項目管理和城市建設中數智化轉型的最新實踐；四是互聯互通、合作共贏，展示全球基建互聯互通代表性項目，以及中國參與「一帶一路」共建國家在港口、公路、橋樑、鐵路、機場、城市開發等領域取得的輝煌成就，向世界展現了「中國建設」品牌的強大力量。

本屆論壇同期展覽在去年成功舉辦的基礎上全面升級，參展企業和機構陣容空前強大，既有包括中國交建、中國建築、中國鐵建等代表強大技術實力和資源整合能力、引領行業發展的大中型工程企業，也有華爲、卡特彼勒、柳工等代表數智技術和綠色創新科技領先的通信及裝備製造企業，還有各省地方商務主管部門組織本地企業整體參展。

今年是國際基建論壇成功舉辦15週年。15年來，論壇累計吸引各國參會嘉賓3萬餘人，其中部長級以上嘉賓570餘位；累計促成國際基建項目180餘項，合同金額逾千億美元，爲中國工程企業與「一帶一路」共建國家在基礎設施投資與建設領域開展務實合作發揮了重要的推動作用。

SOURCE 中國對外承包工程商會