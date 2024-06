Ajang 15th International Infrastructure Investment and Construction Forum Dibuka di Makau

Sebagai ajang terkemuka di dunia yang mempromosikan kolaborasi di sektor infrastruktur, IIICF menjadi platform internasional yang meningkatkan konektivitas infrastruktur dalam naungan "Belt and Road Initiative". Tahun ini, IIICF diikuti lebih dari 3.500 pemimpin industri dari sekitar 70 negara yang mewakili 800 perusahaan.

Dengan tema "Green Innovative Digital Connectivity", IIICF menghadirkan lebih dari 200 pembicara yang membahas sektor yang tengah berkembang pesat ini. Para pembicara juga terlibat dalam dialog menarik seputar topik-topik hangat, termasuk transisi energi, evolusi digital, investasi hijau, manajemen ESG, integrasi digital dalam proyek teknik internasional, penyelesaian sengketa, mitigasi risiko, dan konektivitas infrastruktur regional. Lewat diskusi tersebut, IIICF menyumbangkan keahlian dan solusi inovatif Tiongkok untuk bidang kerja sama infrastruktur internasional. IIICF juga mendorong pertumbuhan baru dalam kemitraan infrastruktur antara Tiongkok dan negara-negara yang terlibat dalam "Belt and Road Initiative". Di sisi lain, IIICF mengembangkan konsensus dan wawasan pembangunan berkelanjutan di industri infrastruktur global.

Area pameran IIICF tahun ini lebih besar 60% dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan lebih dari 90% stan pameran dirancang khusus menurut spesifikasi ekshibitor. Pameran ini meliputi empat tema utama:

Pelestarian Alam yang Rendah Karbon: Mengutamakan teknologi hijau, pameran IIICF menampilkan sejumlah kemajuan dalam sektor energi bersih, praktik gedung hijau ( green building ), inovasi material bangunan yang hemat energi, teknik pengolahan air buangan, serta implementasi kota pintar ( smart city ) yang sukses;

Mengutamakan teknologi hijau, pameran IIICF menampilkan sejumlah kemajuan dalam sektor energi bersih, praktik gedung hijau ( ), inovasi material bangunan yang hemat energi, teknik pengolahan air buangan, serta implementasi kota pintar ( ) yang sukses; Inovasi dan Kepemimpinan Teknologi: Fokus area pameran ini adalah sistem robot konstruksi, sensor pintar, dan alat pemantauan, sistem smart scheduling , teknologi swakemudi ( autonomous driving ), metode konstruksi pintar ( intelligent construction ), material teknik baru, serta solusi bangunan prafabrikasi;

Fokus area pameran ini adalah sistem robot konstruksi, sensor pintar, dan alat pemantauan, sistem , teknologi swakemudi ( ), metode konstruksi pintar ( ), material teknik baru, serta solusi bangunan prafabrikasi; Integrasi Digital dan Intelligent Empowerment : Pameran komprehensif yang menampilkan solusi infrastruktur digital dan aplikasi big data , komputasi awan, serta Internet of Things (IoT) dalam proyek teknik internasional. Area pameran ini juga akan mengulas praktik terbaru transformasi digital dalam manajemen proyek dan pengembangan wilayah perkotaan;

: Pameran komprehensif yang menampilkan solusi infrastruktur digital dan aplikasi , komputasi awan, serta (IoT) dalam proyek teknik internasional. Area pameran ini juga akan mengulas praktik terbaru transformasi digital dalam manajemen proyek dan pengembangan wilayah perkotaan; Konektivitas dan Kesuksesan Kolaboratif: Area pameran ini menampilkan proyek-proyek unggulan yang mencerminkan konektivitas infrastruktur global dan partisipasi Tiongkok dalam kerja sama konstruksi di sejumlah negara dan wilayah yang disasar "Belt and Road Initiative". Proyek-proyek kerja sama ini meliputi pelabuhan, jalan raya, jembatan, kereta api, bandara, dan proyek pengembangan wilayah perkotaan. Lebih lagi, proyek tersebut menunjukkan keunggulan "Sektor Konstruksi Tiongkok".

Pameran tahun ini yang digelar berbarengan dengan IIICF mengalami peningkatan pesat, melanjutkan kesuksesan yang tercapai pada pameran edisi tahun lalu. Pameran tersebut diikuti banyak ekshibitor dan organisasi, serta perusahaan teknik terkemuka di industri termasuk China Communications Construction, China State Construction Engineering Group, China Railway Construction, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini dikenal atas kepiawaian teknologi dan keahlian integrasi sumber daya. Selain perusahaan-perusahaan ini, sejumlah produsen sistem komunikasi dan peralatan ternama juga berpartisipasi, seperti Huawei, Caterpillar, dan LiuGong, guna mengangkat teknologi pintar dan digital, serta inovasi hijau. Lebih lagi, pameran tahun ini melibatkan perusahaan-perusahaan lokal yang berada dalam naungan asosiasi industri dari beberapa provinsi di Tiongkok sehingga semakin melengkapi cakupan pameran.

Tahun ini, International Infrastructure Investment and Construction Forum turut merayakan hari jadi ke-15. Selama satu setengah dekade, IIICF telah diikuti lebih dari 30.000 peserta dari seluruh penjuru dunia, termasuk lebih dari 570 peserta dari jenjang kementerian atau di atasnya. Ajang ini sukses mendorong perkembangan lebih dari 180 proyek infrastruktur internasional dengan nilai kontrak total di atas US$ 100 miliar. Maka, IIICF telah berperan besar menjalin kerja sama praktis dalam investasi infrastruktur dan konstruksi yang melibatkan perusahaan teknik Tiongkok dan negara-negara mitra yang tergabung dalam "Belt and Road Initiative".

SOURCE China International Contractors Association