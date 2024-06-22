В Макао стартует 15-й Международный форум по инфраструктурным инвестициям и строительству

Важнейшее событие, поддерживающее глобальное сотрудничество и инновации в сфере инфраструктуры

МАКАО, 22 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- 20 июня 2024 года в Макао состоялся 15-й Международный форум по инфраструктурным инвестициям и строительству (IIICF), организованный совместно Китайской международной ассоциацией подрядчиков (CHINCA) и Институтом содействия торговле и инвестициям Макао (iPIM).

Признанный ведущим глобальным событием в области инфраструктурного сотрудничества форум IIICF служит основной международной платформой для расширения инфраструктурных связей в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом году форум собрал более 3500 лидеров отрасли из более чем 70 стран, которые представили более 800 организаций.

Тема «Зеленая инновационная цифровая связь» собрала более 200 докладчиков для изучения этой растущей отрасли и участия в стимулирующих работу мысли диалогах по актуальным темам, включая энергетический переход, цифровую эволюцию, зеленые инвестиции, управление аспектами ESG, цифровую интеграцию международных инженерных проектов, разрешение споров, снижение рисков и связь региональной инфраструктуры. Обсуждения направлены на то, чтобы применить опыт и инновационные решения Китая в международном инфраструктурном сотрудничестве, стимулировать новый рост инфраструктурных партнерств между Китаем и странами, принимающими участие в инициативе «Пояс и путь», а также способствовать достижению консенсуса и глубокому пониманию устойчивого развития глобальной инфраструктурной отрасли.

Выставочная площадь была расширена на 60 % по сравнению с прошлым годом, причем более 90 % стендов были индивидуально адаптированы в соответствии со спецификациями экспонентов. На выставке представлены четыре основных направления.

Акцент на снижении выбросов углерода и защите окружающей среды: отдавая приоритет зеленым технологиям, выставка освещает последние достижения в области чистой энергии, экологичных методов строительства, энергоэффективных инновационных материалов, методов очистки сточных вод и успешного внедрения решений для умного города.

отдавая приоритет зеленым технологиям, выставка освещает последние достижения в области чистой энергии, экологичных методов строительства, энергоэффективных инновационных материалов, методов очистки сточных вод и успешного внедрения решений для умного города. Лидерство в области инноваций и технологий: основное внимание уделяется демонстрации строительных роботов, интеллектуального сенсорного и контрольного оборудования, интеллектуальных систем планирования, технологий автономного управления транспортом, интеллектуальных методов строительства, новых конструкционных материалов и готовых строительных решений.

основное внимание уделяется демонстрации строительных роботов, интеллектуального сенсорного и контрольного оборудования, интеллектуальных систем планирования, технологий автономного управления транспортом, интеллектуальных методов строительства, новых конструкционных материалов и готовых строительных решений. Цифровая интеграция и интеллектуальное расширение возможностей: всеобъемлющая выставка решений для цифровой инфраструктуры и сценариев применения больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей (IoT) в международных строительных проектах. На выставке также будут демонстрироваться новейшие методы цифровой трансформации в области управления проектами и городского развития.

всеобъемлющая выставка решений для цифровой инфраструктуры и сценариев применения больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей (IoT) в международных строительных проектах. На выставке также будут демонстрироваться новейшие методы цифровой трансформации в области управления проектами и городского развития. Связь и совместный успех: освещаются знаковые проекты, которые демонстрируют глобальную связь инфраструктуры и участие Китая в совместных строительных проектах в странах и регионах, на которые нацелена инициатива «Пояс и путь». К ним относятся порты, автомагистрали, мосты, железные дороги, аэропорты и проекты городского развития, демонстрирующие силу бренда China Construction.

В этом году конкурентный уровень экспонентов на форуме значительно расширился, опираясь на оглушительный успех прошлого года. Мероприятие гордится беспрецедентно сильным составом экспонентов и организаций, включающих ведущие в отрасли инжиниринговые компании, в том числе China Communications Construction, China State Construction Engineering Group, China Railway Construction и другие. Эти компании знамениты своим технологическим мастерством и возможностями в области интеграции ресурсов. Наряду с ними присутствуют ведущие производители средств связи и оборудования, такие как Huawei, Caterpillar и LiuGong, представляющие передовые технологии цифрового интеллекта и зеленых инноваций. Кроме того, на выставке представлены делегации компаний местного уровня, организованные агентствами по вопросам предпринимательства из нескольких провинций, что дополнительно обогащает разнообразие и глубину выставки.

В этом году чрезвычайно успешному Международному форуму по инфраструктурным инвестициям и строительству исполняется 15 лет. За последние полтора десятилетия форум привлек более 30 000 участников со всего мира, в том числе более 570 на уровне министров или выше. Мероприятие послужило катализатором развития более 180 международных инфраструктурных проектов, общая стоимость контрактов которых превысила 100 млрд долларов США. Он сыграл ключевую роль в содействии прагматичному сотрудничеству в области инфраструктурных инвестиций и строительства между китайскими инжиниринговыми компаниями и странами-партнерами, участвующими в инициативе «Пояс и путь».

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