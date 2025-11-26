Comida do Templo Coreano: uma cultura culinária sustentável reconhecida globalmente

A comida coreana dos templos, designada como patrimônio cultural imaterial nacional, expande seu alcance global por meio de eventos internacionais e diplomacia cultural

SEUL, Coreia do Sul, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A comida do templo coreano, enraizada em 1.700 anos de sabedoria budista coreana, está recebendo uma atenção global renovada após sua recente designação como Patrimônio Cultural Imaterial Nacional pelo governo coreano. Mais do que uma culinária vegetariana, a comida do templo reflete uma filosofia centrada no respeito por toda a vida, moderação e gratidão. Seus métodos de preparação à base de plantas destacam os sabores naturais dos ingredientes sazonais e promovem a harmonia entre a natureza e os humanos — valores cada vez mais alinhados com o foco global atual em sustentabilidade e vida consciente.

Para compartilhar a profundidade cultural e espiritual da comida dos templos com a comunidade internacional, o Corpo Cultural do Budismo Coreano organizou três grandes eventos globais este ano — que vão desde grandes festivais e simpósios acadêmicos até iniciativas de diplomacia cultural no exterior.

Em junho, o 4º Festival de Comida do Templo Coreano foi realizado no aT Center em Seul, marcando o maior festival desse tipo em uma década. Onze templos de toda a Coreia participaram, oferecendo uma ampla variedade de programas, incluindo palestras, oficinas práticas e demonstrações conduzidas por seis monges e monjas mestres (Sunim) especializados em culinária do templo. O evento atraiu mais de 20.000 visitantes em dois dias. Notavelmente, 47% dos participantes estavam na faixa dos 20 e 30 anos, um forte indicativo do crescente interesse em cultura alimentar sustentável e baseada em plantas entre as gerações mais jovens.

Em agosto, o Simpósio Acadêmico Internacional sobre Comida do Templo foi realizado no Museu Nacional do Palácio da Coreia, em Seul, reunindo especialistas da Coreia, Estados Unidos, Reino Unido, Itália e China para discutir "O Potencial da Comida do Templo como uma Cultura Culinária Sustentável." Brendan R. Walsh, reitor do Instituto Culinário da América, enfatizou a importância do Ogwan-ge (Cinco Contemplações) — a reflexão budista recitada antes das refeições para entender o significado de gongyang (oferenda) — observando que "seus princípios falam diretamente ao cerne da prática culinária e ao seu futuro." Ele acrescentou que "a resposta está na comida do templo", demonstrando interesse em incorporar seus valores ao currículo do CIA.

Do final de outubro ao início de novembro, os eventos internacionais de diplomacia cultural sobre comida do templo realizados em Paris, França, e Londres, Reino Unido, apresentaram diretamente o espírito contemplativo da culinária de templo a especialistas gourmet e influenciadores na Europa.

Na França, a salada ao estilo coreano "Deodeok Beomuri" (Deodeok marinado — raiz de campânula coreana) apresentada pela Artesã Gastronómica do Templo, Venerável Yeogeo Sunim, recebeu ótima recepção em um jantar oferecido pela Embaixada da República da Coreia na França, comemorando o 140º aniversário das relações diplomáticas entre Coreia e França no próximo ano. No Reino Unido, a profundidade da comida do templo foi transmitida por meio da "Semana da Comida do Templo Coreana", realizada em parceria com o Centro Cultural Coreano no Reino Unido e o Le Cordon Bleu em Londres. A Venerável Yeogeo Sunim ministrou uma palestra no campus Le Cordon Bleu em Londres, e a Mestre de Comida do Templo, Venerável Jeong Kwan Sunim, amplamente conhecida por sua abordagem contemplativa e por sua participação no programa Chef's Table da Netflix, mostrou a contenção e o caráter meditativo da comida do templo ao organizar um almoço e um restaurante pop-up no estabelecimento de alta gastronomia 'CORD by Le Cordon Bleu.' Emil Minev, reitor do Le Cordon Bleu Londres, comentou: "A comida do templo é uma prática culinária que incorpora a harmonia com a natureza e o respeito pela vida, e apoio fortemente o futuro esforço do Corpo Cultural em registrar a comida de templo na UNESCO."

Enquanto isso, o Corpo Cultural tem continuado sua diplomacia cultural desde a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) tripartite com o Centro Cultural Coreano no Reino Unido e o Le Cordon Bleu London, em abril de 2021, realizando palestras regularmente e demonstrações de Comida do Templo Coreana dentro do Programa de Artes Culinárias à Base de Plantas do Le Cordon Bleu.

A comida do templo é uma cultura culinária única da Coreia, que incorpora o espírito budista de respeito à vida e de temperança, e agora dá seu primeiro passo rumo à inscrição como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. O Corpo Cultural declarou: "Esperamos que a comida do templo evolua para um modelo reconhecido de vida sustentável e bem-estar espiritual", acrescentando: "Continuaremos a promover o intercâmbio global na cultura alimentar sustentável e baseada em plantas, conectando a Coreia e o mundo."

Em meio a esse interesse global, os visitantes da Coreia podem experimentar diretamente a comida dos templos em locais-chave operados pelo Corpo Cultural do Budismo Coreano. No "Centro de Alimentação do Templo Coreano" em Insadong, Seul, eles podem aprender sobre a comida do templo por meio de oficinas introdutórias de um dia destinadas a participantes internacionais. No Balwoo Gongyang, o primeiro restaurante de comida do templo do mundo a receber uma estrela Michelin, os visitantes podem saborear a essência dessa culinária por meio de menus completos preparados com ingredientes sazonais frescos.

O espírito curativo e contemplativo, assim como a sabedoria de uma vida sustentável transmitidos por uma única tigela de comida, estão agora se espalhando por todo o mundo.

