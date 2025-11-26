Korean Temple Food: Cultura culinaria sostenible reconocida mundialmente

Korean Temple Food, designada como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, amplía su alcance global a través de eventos internacionales y diplomacia cultural.

SEUL, Corea del Sur, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Korean Temple Food, arraigada en 1.700 años de sabiduría budista coreana, está recibiendo una renovada atención mundial tras su reciente designación como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por parte del gobierno coreano. Más que una cocina vegetariana, la comida del templo refleja una filosofía centrada en el respeto por la vida, la moderación y la gratitud. Sus métodos de preparación a base de plantas realzan los sabores naturales de los ingredientes de temporada y promueven la armonía entre la naturaleza y los seres humanos, valores cada vez más alineados con el enfoque global actual en la sostenibilidad y la vida consciente.

Photo of Balwoo Gongyang Venerable Yeogeo gave a lecture at the Le Cordon Bleu London Campus

Para compartir la riqueza cultural y espiritual de la comida del templo con la comunidad internacional, el Cultural Corps of Korean Buddhism organizó este año tres importantes eventos globales, que abarcaron desde festivales a gran escala y simposios académicos hasta iniciativas de diplomacia cultural en el extranjero.

En junio, se celebró el 4º Festival de la Gastronomía de los Templos Coreanos en el Centro aT de Seúl, el festival más grande de su tipo en una década. Participaron once templos de toda Corea, que ofrecieron una amplia gama de programas, incluyendo conferencias, talleres prácticos y demostraciones dirigidas por seis maestros monjes y monjas (Sunim) especializados en gastronomía de templo. El evento atrajo a más de 20.000 visitantes durante dos días. Cabe destacar que el 47 % de los asistentes tenía entre 20 y 30 años, un claro indicador del creciente interés por la cultura alimentaria sostenible y de origen vegetal entre las generaciones más jóvenes.

En agosto, el Simposio Académico Internacional de Comida del Templo se celebró en el Museo Nacional del Palacio de Corea en Seúl. Este evento reunió a expertos de Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y China para debatir sobre "El potencial de la comida del templo como cultura culinaria sostenible". Brendan R. Walsh, decano del Instituto Culinario de América, destacó la importancia de Ogwan-ge (Cinco Contemplaciones), la reflexión budista que se recita antes de las comidas para comprender el significado del gongyang (ofrenda), señalando que "sus principios se relacionan directamente con la esencia de la práctica culinaria y su futuro". Añadió que "la respuesta está en la comida del templo", expresando su interés en incorporar sus valores en el programa de estudios de CIA.

Desde finales de octubre hasta principios de noviembre, los eventos de Diplomacia Cultural Internacional de Comida del Templo en París (Francia) y Londres (Reino Unido) presentaron directamente el espíritu contemplativo de la comida del templo a expertos gourmet y figuras influyentes de Europa.

En Francia, la ensalada al estilo coreano "Deodeok Beomuri" (Deodeok marinado, [raíz de campanilla coreana]), presentada por la Venerable Yeogeo Sunim, artesana de la gastronomía de templos, tuvo una gran acogida en una cena de recepción ofrecida por la Embajada de la República de Corea en Francia, en conmemoración del 140º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y Francia, que se celebrará el próximo año. En Reino Unido, la riqueza de la gastronomía de templos se transmitió a través de la "Semana de la Comida Coreana de Templos", organizada conjuntamente con el Centro Cultural Coreano del Reino Unido y Le Cordon Bleu de Londres. La Venerable Yeogeo Sunim impartió una conferencia en el campus de Le Cordon Bleu de Londres, y la Venerable Jeong Kwan Sunim, maestra de la gastronomía de templos y conocida por su enfoque contemplativo y por su participación en la serie de Netflix "Chef's Table", mostró la sobriedad y el carácter meditativo de la gastronomía de templos con un almuerzo y un restaurante temporal en el elegante restaurante "CORD by Le Cordon Bleu". Emil Minev, decano de Le Cordon Bleu Londres, comentó: "La comida del templo es una práctica culinaria que encarna la armonía con la naturaleza y el respeto por la vida, y apoyo firmemente el esfuerzo futuro del Cuerpo Cultural para registrar la comida del templo en la UNESCO".

Mientras tanto, el Cuerpo Cultural ha continuado su diplomacia cultural desde la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) tripartito con el Centro Cultural Coreano del Reino Unido y Le Cordon Bleu Londres en abril de 2021, organizando regularmente conferencias y demostraciones de comida de templo coreana dentro del Programa de Artes Culinarias Vegetales de Le Cordon Bleu.

La comida del templo es una cultura culinaria coreana única que encarna el espíritu budista de respeto a la vida y la templanza, y ahora está dando su primer paso hacia su inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Cuerpo Cultural declaró: "Esperamos que la comida del templo se convierta en un modelo reconocido de vida sostenible y bienestar espiritual", y añadió: "Seguiremos fomentando el intercambio global en una cultura alimentaria sostenible y vegetal que conecte a Corea con el mundo".

En medio de este interés global, los visitantes de Corea pueden experimentar directamente la gastronomía de los templos en lugares clave gestionados por Cultural Corps of Korean Buddhism. En el Centro de Comida de Templos Coreanos de Insadong, Seúl, pueden aprender sobre la gastronomía de los templos a través de talleres introductorios de un día diseñados para participantes internacionales. En Balwoo Gongyang, el primer restaurante de comida del templo del mundo con estrella Michelin, los visitantes pueden saborear la esencia de la gastronomía de los templos a través de menús elaborados con ingredientes frescos de temporada.

El espíritu sanador y contemplativo, y la sabiduría de la vida sostenible que transmite un solo plato de comida, se están extendiendo por todo el mundo.

