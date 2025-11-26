韓國寺廟飲食：一種獲得全球認可的可持續飲食文化

為了與國際社會分享寺廟飲食所蘊含的文化與精神內涵，韓國佛教文化事業團(Cultural Corps of Korean Buddhism)今年舉辦了三項重要的全球活動，活動形式涵蓋大型節慶、學術研討會及海外文化外交行動。

6月，第四屆韓國寺廟飲食節在首爾aT中心舉行，這是十年來同類活動中規模最大的一屆。來自韓國各地的11座寺廟參與其中，提供了豐富多樣的活動項目，這些項目包括由六位精於寺院料理的韓國比丘和比丘尼法師主持的講座、實踐工作坊，以及烹飪演示。該活動在兩天內吸引了逾2萬名參觀者。值得注意的是，47%的參觀者年齡在二三十歲，這充分表明年輕一代對可持續的植物性飲食文化的興趣日益濃厚。

8月，韓國寺廟飲食國際學術研討會在首爾國立古宮博物館(National Palace Museum of Korea)舉行，來自韓國、美國、英國、意大利和中國的專家齊聚一堂，圍繞「寺廟飲食作為可持續飲食文化的潛力」展開討論。美國烹飪學院（Culinary Institute of America，簡稱「CIA」）院長Brendan R. Walsh強調了「五觀偈」(Ogwan-ge)的重要意義：這是佛教徒在用餐前誦念的反思偈，旨在領悟供養的意義。Walsh指出，「其理念直指烹飪實踐的核心及其未來發展方向」，並補充道「答案就在寺廟飲食中」，表達了對將相關理念融入CIA課程體系的濃厚興趣。

10月下旬至11月初，在法國巴黎和英國倫敦舉辦的韓國寺廟飲食國際文化外交活動，直接向歐洲美食專家和具有影響力的人物，傳遞了寺廟飲食所蘊含的冥想精神。

在法國，大韓民國駐法國大使館舉辦了一場旨在紀念明年韓法建交140週年的招待晚宴，在晚宴上，由寺廟飲食匠人Yeogeo法師（女）呈獻的韓式沙拉「調味醃製桔梗根」(Deodeok Beomuri)大獲好評。在英國，通過與駐英韓國文化院(Korean Cultural Centre UK)和藍帶國際學院倫敦校區(Le Cordon Bleu London)共同舉辦的「韓國寺廟飲食周」活動，寺廟飲食的內涵得以深入傳遞。Yeogeo法師在藍帶國際學院倫敦校區舉辦了講座，因冥想修行理念和參演Netflix（網飛）紀錄片《主廚的餐桌》(Chef's Table)而廣為人知的寺廟飲食大師正寬法師(Venerable Jeong Kwan Sunim)，則在高端餐飲場所「CORD by Le Cordon Bleu」舉辦午餐會並開設快閃餐廳，借此展現寺廟飲食的節制與冥想特質。藍帶國際學院倫敦院長Emil Minev評價說：「寺廟飲食是一種體現與自然和諧共處、尊重生命的烹飪實踐，我強烈支持韓國佛教文化事業團未來推動寺廟飲食向聯合國教科文組織(UNESCO)申遺的努力。」

與此同時，自2021年4月與駐英韓國文化院、藍帶國際學院倫敦校區簽署三方諒解備忘錄(MOU)以來，韓國佛教文化事業團持續推進文化外交工作，定期在藍帶國際學院的植物性烹飪藝術課程中，舉辦韓國寺廟飲食講座與烹飪演示。

寺廟飲食是韓國獨特的飲食文化，體現了佛教尊重生命、節制克己的精神，如今正朝著申請成為UNESCO人類非物質文化遺產(Intangible Cultural Heritage of Humanity)邁出第一步。韓國佛教文化事業團表示：「我們希望寺廟飲食將發展成為獲得認可的可持續生活與精神健康模式」，並補充說：「我們將繼續推動連接韓國與世界的全球可持續植物性飲食文化交流。」

在全球對韓國寺廟飲食興趣日益濃厚的背景下，訪韓遊客可以通過由韓國佛教文化事業團運營的幾處重要場所，直接體驗這一飲食文化。在首爾仁寺洞的「韓國寺廟飲食中心」(Korean Temple Food Center)，遊客可以參加專為國際參與者設計的介紹性一日工作坊，深入瞭解寺廟飲食文化。在全球首家獲得米其林星級認證的寺廟飲食餐廳「缽盂供養」(Balwoo Gongyang)，遊客則能品嚐到以新鮮時令食材精心烹製的多道菜式，感受寺廟飲食的精髓。

一碗食物所傳遞的治癒力量、冥想意蘊與可持續生活智慧，如今正傳播至世界各地。

韓國寺廟飲食中心，網址：edu.koreatemplefood.com，電話：+82-2-733-4650

缽盂供養餐廳，網址：eng.balwoo.or.kr，電話：+82-2-733-2081

