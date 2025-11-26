La cuisine des temples coréens : une culture culinaire durable de renommée mondiale

La cuisine des temples coréens, inscrite au patrimoine culturel immatériel national, étend sa portée mondiale grâce à des manifestations internationales et à la diplomatie culturelle

SÉOUL, Corée du Sud, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La cuisine des temples coréens, enracinée dans 1 700 ans de sagesse bouddhiste coréenne, fait l'objet d'un regain d'attention à l'échelle mondiale suite à sa récente désignation en tant que patrimoine culturel immatériel national par le gouvernement coréen. Plus qu'une cuisine végétarienne, la cuisine des temples reflète une philosophie centrée sur le respect de la vie sous toutes ses formes, la modération et la gratitude. Ses méthodes de préparation à base de plantes mettent en valeur les saveurs naturelles des ingrédients de saison et favorisent l'harmonie entre la nature et l'homme, des valeurs de plus en plus en phase avec l'importance accordée aujourd'hui au développement durable et à la vie en pleine conscience.

Photo of Balwoo Gongyang Venerable Yeogeo gave a lecture at the Le Cordon Bleu London Campus

Afin de partager la richesse culturelle et spirituelle de la cuisine monastique avec la communauté internationale, le Corps culturel du bouddhisme coréen a organisé trois événements mondiaux majeurs cette année, allant de festivals à grande échelle et de symposiums académiques à des initiatives de diplomatie culturelle à l'étranger.

En juin, le quatrième Korean Temple Food Festival (festival de la cuisine des temples coréens) s'est tenu à l'aT Center de Séoul, marquant le plus grand festival de ce type depuis dix ans. Onze temples de toute la Corée y ont participé, proposant un large éventail de programmes, notamment des conférences, des ateliers pratiques et des démonstrations dirigées par six maîtres moines et nonnes (Sunim) spécialisés dans la cuisine des temples. L'événement a attiré plus de 20 000 visiteurs en deux jours. En particulier, 47 % des participants avaient entre 20 et 30 ans, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des jeunes générations pour la culture de la cuisine durable et végétarienne.

En août, le Temple Food International Academic Symposium s'est tenu au National Palace Museum of Korea (Musée national du palais de Corée) à Séoul, réunissant des experts de Corée, des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie et de Chine pour discuter du « potentiel de la cuisine des temples en tant que culture culinaire durable ». Brendan R. Walsh, doyen du Culinary Institute of America (CIA), a souligné l'importance de Ogwan-ge (Cinq Contemplations), la prière bouddhiste récitée avant le repas pour comprendre la signification de gongyang (offrande), notant que « ses principes parlent directement au cœur de la pratique culinaire et de son avenir ». Il a ajouté que « la réponse se trouve dans la cuisine des temples », exprimant son intérêt pour l'intégration de ses valeurs dans le programme du CIA.

De fin octobre à début novembre, les événements de diplomatie culturelle internationale de la cuisine des temples organisés à Paris (France) et à Londres (Royaume-Uni) ont permis de présenter directement l'esprit contemplatif de la cuisine des temples aux experts gastronomiques et influenceurs en Europe.

En France, la salade de style coréen « Deodeok Beomuri » (Deodeok mariné (racine de campanule coréenne)) présentée par la vénérable Yeogeo Sunim, artisane de la cuisine monastique, a été très appréciée lors d'un dîner organisé par l'ambassade de la République de Corée en France à l'occasion du 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, qui sera célébré l'année prochaine. Au Royaume-Uni, la profondeur de la cuisine des temples a été transmise par la « Semaine de la cuisine des temples coréens », organisée conjointement avec le Centre culturel coréen du Royaume-Uni et Le Cordon Bleu de Londres. La vénérable Yeogeo Sunim a donné une conférence sur le campus londonien de l'école Le Cordon Bleu, et la vénérable Jeong Kwan Sunim, cheffe culinaire monastique, largement connue pour son approche contemplative et pour son apparition dans l'émission Chef's Table de Netflix, a mis en valeur la discipline et l'aspect méditatif de la cuisine des temples en organisant un déjeuner et un restaurant éphémère dans l'établissement gastronomique « CORD by Le Cordon Bleu ». Emil Minev, doyen de l'école Le Cordon Bleu de Londres, a déclaré : « La cuisine des temples est une pratique culinaire qui incarne l'harmonie avec la nature et le respect de la vie, et je soutiens fermement les efforts futurs du Corps culturel pour enregistrer la cuisine des temples auprès de l'UNESCO ».

Depuis la signature d'un protocole d'accord tripartite avec le Centre culturel coréen du Royaume-Uni et Le Cordon Bleu de Londres en avril 2021, le Corps culturel a continué ses actions de diplomatie culturelle en organisant régulièrement des conférences et des démonstrations de cuisine des temples coréens dans le cadre du programme d'arts culinaires végétariens du Cordon Bleu.

La cuisine des temples est une culture culinaire coréenne unique qui incarne l'esprit bouddhiste du respect de la vie et de la tempérance. Elle fait aujourd'hui ses premiers pas vers l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le Corps culturel a déclaré : « Nous espérons que la cuisine des temples deviendra un modèle reconnu de vie durable et de bien-être spirituel », et a ajouté : « Nous continuerons à encourager les échanges mondiaux dans le domaine de la culture culinaire végétarienne et durable en reliant la Corée au reste du monde ».

Face à cet intérêt mondial, les visiteurs de la Corée peuvent découvrir directement la cuisine des temples dans des lieux clés gérés par le Corps culturel du bouddhisme coréen. Au « Korean Temple Food Center », situé dans le quartier Insadong à Séoul, ils peuvent s'initier à la cuisine monastique par le biais d'ateliers d'introduction d'une journée conçus pour les participants internationaux. Au « Balwoo Gongyang », le premier restaurant de cuisine des temples étoilé au monde, les visiteurs peuvent savourer l'essence de la cuisine des temples grâce à des plats préparés à partir d'ingrédients frais de saison.

La guérison, l'esprit contemplatif et la sagesse d'un mode de vie durable véhiculés par un simple bol de nourriture se répandent aujourd'hui dans le monde entier.

