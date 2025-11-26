Comida de los templos coreanos: una cultura culinaria sostenible reconocida a nivel mundial

La comida de los templos coreanos, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, amplía su alcance mundial a través de eventos internacionales y la diplomacia cultural

SEÚL, Corea del Sur, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La comida de los templos coreanos, arraigada en 1.700 años de sabiduría budista coreana, está recibiendo una renovada atención mundial tras su reciente designación como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por parte del Gobierno coreano. Más que un tipo de cocina vegetariana, la comida de los templos refleja una filosofía centrada en el respeto por toda forma de vida, la moderación y la gratitud. Sus métodos de preparación a base de plantas resaltan los sabores naturales de los ingredientes de temporada y promueven la armonía entre la naturaleza y los seres humanos, valores cada vez más alineados con el enfoque mundial actual hacia la sostenibilidad y la vida consciente.

Foto de Balwoo Gongyang El venerable Yeogeo dio una conferencia en el campus de Le Cordon Bleu en Londres

Vea aquí el comunicado de prensa interactivo completo de multicanal: https://www.multivu.com/cultural-corps-of-korean-buddhism/936875-en-korean-temple-food-globally-recognized-sustainable-culinary-culture

Con el fin de compartir la profundidad cultural y espiritual de la comida de los templos con la comunidad internacional, el Cuerpo Cultural del Budismo Coreano organizó este año tres grandes eventos mundiales, que abarcaron desde festivales a gran escala y simposios académicos hasta iniciativas de diplomacia cultural en el extranjero.

En junio se celebró el 4.° Festival de Comida de los Templos Coreanos en el Centro aT de Seúl, el mayor festival de este tipo en una década. Participaron once templos de toda Corea, que ofrecieron una amplia gama de programas, como conferencias, talleres prácticos y demostraciones dirigidas por seis maestros monjes y monjas (Sunim) especializados en cocina de los templos. El evento atrajo a más de 20.000 visitantes durante dos días. Cabe destacar que el 47 % de los asistentes estaban entre sus 20 y 30 años, lo que es un claro indicio del creciente interés de las generaciones más jóvenes por la cultura alimentaria sostenible y basada en productos vegetales.

En agosto, se celebró el Simposio Académico Internacional sobre Comida de Templo en el Museo Nacional del Palacio de Corea, en Seúl, que reunió a expertos de Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y China para debatir sobre "El potencial de la comida de los templos como cultura culinaria sostenible". Brendan R. Walsh, decano del Instituto Culinario de Estados Unidos, destacó la importancia de Ogwan-ge (Las cinco contemplaciones), la reflexión budista que se recita antes de las comidas para comprender el significado de gongyang (ofrenda), y señaló que "sus principios se refieren directamente al núcleo de la práctica culinaria y su futuro". Añadió que "la respuesta está en la comida de los templos" y expresó su interés en incorporar sus valores al plan de estudios de la CIA.

Desde finales de octubre hasta principios de noviembre, los eventos de Diplomacia Cultural Internacional de Comida de los Templos en París, Francia, y Londres, Reino Unido, presentaron directamente el espíritu contemplativo de la comida de los templos a expertos gastronómicos e influencers de Europa.

En Francia, la ensalada de estilo coreano "Deodeok Beomuri" (Deodeok marinado, raíz de campanilla coreana), presentada por el artesano culinario del templo el venerable Yeogeo Sunim, tuvo una gran acogida en una cena organizada por la Embajada de la República de Corea en Francia para conmemorar el 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y Francia, que se celebrará el próximo año. En el Reino Unido, la riqueza de la comida de los templos se dio a conocer a través de la "Semana de la Comida de los Templos Coreanos", organizada por el Centro Cultural Coreano del Reino Unido junto con Le Cordon Bleu de Londres. El venerable Yeogeo Sunim dio una conferencia en el campus de Le Cordon Bleu de Londres, y la maestra de cocina del templo, la venerable Jeong Kwan Sunim, ampliamente conocida por su enfoque contemplativo y por su aparición en Chef's Table de Netflix, mostró la moderación y el carácter meditativo de la comida de los templos al organizar un almuerzo y un restaurante emergente en el elegante establecimiento "CORD by Le Cordon Bleu". Emil Minev, decano de Le Cordon Bleu de Londres, comentó: "La comida de los templos es una práctica culinaria que encarna la armonía con la naturaleza y el respeto por la vida, y apoyo firmemente el futuro esfuerzo del Cuerpo Cultural para registrar la comida de templo en la UNESCO".

Mientras tanto, el Cuerpo Cultural ha continuado con su diplomacia cultural desde que firmó un memorando de entendimiento tripartito con el Centro Cultural Coreano del Reino Unido y Le Cordon Bleu de Londres en abril de 2021, organizando con regularidad conferencias y demostraciones de comida coreana de templo dentro del Programa de Artes Culinarias de Base Vegetal de Le Cordon Bleu.

La comida del templo es una cultura culinaria coreana única que encarna el espíritu budista de respeto por la vida y la templanza, y ahora está dando sus primeros pasos para ser inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Cuerpo Cultural declaró: "Esperamos que la comida de los templos se convierta en un modelo reconocido de vida sostenible y bienestar espiritual", y añadió: "Seguiremos fomentando el intercambio mundial en materia de cultura alimentaria sostenible y basada en plantas, para conectar a Corea con el mundo".

En medio de este interés mundial, los visitantes de Corea pueden experimentar directamente la comida de los templos en lugares clave gestionados por el Cuerpo Cultural del budismo coreano. En el "Centro de comida de los templos coreanos" de Insadong, Seúl, pueden aprender sobre la comida templaria a través de talleres introductorios de un día diseñados para participantes internacionales. En "Balwoo Gongyang", el primer restaurante de comida templaria con estrella Michelin del mundo, los visitantes pueden saborear la esencia de la comida templaria a través de menús elaborados con ingredientes frescos de temporada.

El espíritu curativo y contemplativo y la sabiduría de la vida sostenible que transmite un simple plato de comida se están extendiendo ahora por todo el mundo.

Consultas:

Centro de comida de los templos coreanos (edu.koreatemplefood.com / +82-2-733-4650)

Balwoo Gongyang (eng.balwoo.or.kr / +82-2-733-2081)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830969/1__Photo_of_Balwoo_Gongyang.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830970/2__Venerable_Yeogeo_gave_a_lecture_at_the_Le_Cordon_Bleu_London_Campus.jpg

FUENTE Cultural Corps of Korean Buddhism