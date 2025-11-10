Conferência Internacional de Turismo de Montanha e Esportes ao Ar Livre 2025, com abertura prevista para 11 de novembro

GUIYANG, China, 9 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência Internacional de Turismo de Montanha e Esportes ao Ar Livre (MTOS) 2025 está programada para ser aberta em 11 de novembro na cidade de Guiyang, província de Guizhou, China. Com o tema contínuo "Integração de Cultura, Turismo e Esportes Apresenta uma Vida de Alta Qualidade", a Conferência contará com uma série de eventos, incluindo a Conferência Anual da Aliança Internacional de Turismo de Montanha (IMTA), a Conferência Internacional de Promoção de Turismo de Montanha, uma Viagem de Campo para Destinos de Turismo de Montanha de Guizhou e o Banco de Guizhou - Cultura de Montanha, Turismo e Exposição de Equipamentos Esportivos ao Ar Livre.

image

A Conferência é organizada pela IMTA e apoiada pelo Departamento de Cultura e Turismo da Província de Guizhou, pela Administração do Esporte da Província de Guizhou, pelo Gabinete de Relações Exteriores da Província de Guizhou, pelo Governo Popular Municipal de Guiyang, pelo Grupo de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Guizhou Co., Ltd. e pelo Centro Internacional de Ciência Cultural e Intercâmbio Tecnológico de Guizhou. O Banco de Guizhou é o patrocinador da Conferência.

Como um dos principais eventos, a Conferência Anual da IMTA de 2025 é uma importante plataforma de intercâmbio e cooperação para o setor de turismo de montanha. Durante a Conferência, será apresentado o "Resumo de Trabalho IMTA 2025 e Prioridades 2026", será lançada a publicação especial de Inovação em Turismo de Montanha e Co-desenvolvimento Comunitário e serão anunciadas as designações para o segundo grupo de "Montanhas de Turismo Mundialmente Famosas" e "Rotas Internacionais de Demonstração de Turismo de Caminhadas na Montanha". Além disso, os certificados serão emitidos para novos membros da IMTA.

A Conferência Internacional de Promoção do Turismo de Montanha 2025, com o tema "Promover a Prosperidade nas Montanhas e Criar Brilho Compartilhado", reunirá representantes de autoridades de turismo de vários países, embaixadas e consulados na China, organizações de gestão de destinos de turismo de montanha e empresas relacionadas ao turismo. Serão partilhadas ideias sobre o desenvolvimento de destinos de turismo de montanha, serão trocadas experiências na construção de "Destinos de Turismo de Montanha de classe mundial" e serão exibidas conquistas no turismo de montanha sustentável. O Relatório de pesquisa sobre estratégias para o desenvolvimento do mercado de turismo receptivo de Guizhou visando países-chave na região Ásia-Pacífico também será divulgado durante a sessão.

Intitulado exclusivamente pelo Banco de Guizhou, o "Banco de Guizhou - Exposição de Cultura de Montanha, Turismo e Equipamentos Esportivos ao Ar Livre" apresentará trabalhos fotográficos com o tema "Vida em meio às dobras da Terra", juntamente com produtos de turismo cultural distintos e equipamentos esportivos ao ar livre inovadores. A Exposição tem como objetivo destacar o apelo diversificado do turismo de montanha, incorporar o conceito de "Vida de Alta Qualidade" e aprimorar a experiência multidimensional para os participantes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817058/image.jpg

FONTE IMTA