La conférence internationale sur le tourisme de montagne et les sports de plein air 2025 s'ouvrira le 11 novembre

GUIYANG, Chine, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Conférence internationale sur le tourisme de montagne et les sports de plein air (MTOS) 2025 devrait s'ouvrir le 11 novembre dans la ville de Guiyang, province de Guizhou, en Chine. Avec pour thème permanent « L'intégration de la culture, du tourisme et des sports pour une vie de qualité », la conférence comprendra une série d'événements, dont la conférence annuelle de l'Alliance internationale du tourisme de montagne (IMTA), la conférence internationale sur la promotion du tourisme de montagne, une excursion dans les destinations touristiques de montagne du Guizhou et l'exposition de la Banque du Guizhou sur la culture de montagne, le tourisme et l'équipement sportif de plein air.

La conférence est organisée par l'IMTA et soutenue par le département de la culture et du tourisme de la province de Guizhou, l'administration des sports de la province de Guizhou, le bureau des affaires étrangères de la province de Guizhou, le gouvernement populaire municipal de Guiyang, le groupe de développement de l'industrie touristique de Guizhou et le centre international d'échanges culturels, scientifiques et technologiques de Guizhou. La Banque de Guizhou est le sponsor de la conférence.

La conférence annuelle 2025 de l'IMTA, l'un des principaux événements, est une plateforme d'échange et de coopération essentielle pour le secteur du tourisme de montagne. Au cours de la conférence, le « Résumé des travaux de l'IMTA 2025 et les priorités 2026 » seront présentés, la publication spéciale Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development sera publiée, et les désignations pour le deuxième groupe de « montagnes touristiques de renommée mondiale » et les « itinéraires internationaux de démonstration du tourisme de randonnée en montagne » seront annoncées. En outre, des certificats seront délivrés aux nouveaux membres de l'IMTA.

La Conférence internationale sur la promotion du tourisme de montagne 2025, dont le thème est « Promouvoir la prospérité des montagnes et créer une brillance partagée », réunira des représentants des autorités touristiques de différents pays, des ambassades et consulats en Chine, des organisations de gestion des destinations touristiques de montagne et des entreprises liées au tourisme. Des idées sur le développement des destinations touristiques de montagne seront partagées, des expériences dans la construction de « destinations touristiques de montagne de classe mondiale » seront échangées et des réalisations dans le domaine du tourisme de montagne durable seront présentées. Le rapport de recherche sur les stratégies de développement du marché du tourisme entrant du Guizhou ciblant les principaux pays de la région Asie-Pacifique sera également publié au cours de la session.

Intitulée exclusivement par la Bank of Guizhou, l'exposition « Bank of Guizhou - Mountain Culture, Tourism and Outdoor Sport Equipment » présentera des œuvres photographiques sur le thème « Life Amid the Earth's Folds » (la vie au milieu des plis de la terre), ainsi que des produits touristiques culturels distinctifs et des équipements de sports de plein air innovants. L'exposition a pour but de mettre en évidence les divers attraits du tourisme de montagne, d'incarner le concept de « vie de haute qualité » et d'améliorer l'expérience multidimensionnelle des participants.

