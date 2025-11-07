2025國際山地旅遊暨戶外運動大會將於11月11日啟幕

國際山地旅遊聯盟年會作為今年大會的主體活動之一，是山地旅遊領域重要的交流合作平臺。年會將通報「國際山地旅遊聯盟2025年工作情況和2026年工作要點」，發佈《山地旅遊業態創新與社區共建》專輯，為新一批「世界旅遊名山」「IMTA國際山地徒步旅遊示範線路」授牌，為聯盟新會員頒發證書。

2025國際山地旅遊推廣會以「促進山地繁榮，共創山地精彩」為主題，將邀請多國旅遊主管部門、駐華機構、山地旅遊目的地管理機構及涉旅企業代表，圍繞山地旅遊目的地發展狀況進行分享推介，共話「世界級山地旅遊目的地」塑造經驗，共用可持續山地旅遊發展成果。屆時還將發佈《貴州省開發亞太地區重點國家的入境旅遊市場的策略研究報告》。

由貴州銀行獨家冠名的「山地文旅體及戶外運動裝備展示」，將呈現主題為「大地褶皺間的生命」攝影作品以及特色趣味的文化旅遊產品、新穎炫酷的戶外運動裝備等，充分展示山地旅遊的多元魅力，切實踐行「高品質生活」理念，豐富參會者的多維體驗。

在全球山地旅遊從「登山觀景」單一模式向多元化、深度體驗業態轉型的當下，創新已成為驅動產業高品質發展的核心引擎。國際山地旅遊暨戶外運動大會的持續舉辦，正為這一轉型提供關鍵交流平臺，推動「文旅體融合」理念落地為可持續的發展路徑，讓山地資源從自然瑰寶升級為賦能高品質生活的核心載體。在此背景下，2025國際山地旅遊暨戶外運動大會將緊扣時代主題，以交流互鑒為紐帶，以創新融合為引擎，助力構建更具活力、更可持續的山地旅遊發展新格局。

