Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2025: se inaugura el 11 de noviembre

GUIYANG, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre (MTOS) 2025 se inaugurará el 11 de noviembre en la ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou, China. Bajo el lema 'La integración de cultura, turismo y deporte ofrece una vida de alta calidad', la conferencia incluirá una serie de eventos, entre ellos la Conferencia Anual de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA), la Conferencia Internacional de Promoción del Turismo de Montaña, una visita a destinos turísticos de montaña en Guizhou y la Exposición de Equipamiento para la Cultura, el Turismo y los Deportes al Aire Libre de Montaña del Banco de Guizhou.

La Conferencia está organizada por la IMTA y cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura y Turismo de la Provincia de Guizhou, la Administración de Deportes de la Provincia de Guizhou, la Oficina de Asuntos Exteriores de la Provincia de Guizhou, el Gobierno Municipal de Guiyang, Guizhou Tourism Industry Development Group Co., Ltd. y el Centro Internacional de Intercambio Cultural, Científico y Tecnológico de Guizhou. El Banco de Guizhou patrocina la Conferencia.

Como uno de los eventos principales, la Conferencia Anual de la IMTA 2025 constituye una plataforma clave de intercambio y cooperación para el sector del turismo de montaña. Durante la Conferencia, se presentará el "Resumen de Trabajo de la IMTA 2025 y Prioridades para 2026", se publicará la edición especial sobre Innovación en Turismo de Montaña y Desarrollo Comunitario Conjunto, y se anunciarán las designaciones para el segundo grupo de "Montañas Turísticas de Fama Mundial" y "Rutas de Demostración Internacionales de Senderismo de Montaña". Además, se entregarán certificados a los nuevos miembros de la IMTA.

La Conferencia Internacional de Promoción del Turismo de Montaña 2025, bajo el lema "Promover la prosperidad de las montañas y crear un futuro brillante compartido", reunirá a representantes de autoridades turísticas de diversos países, embajadas y consulados en China, organizaciones de gestión de destinos turísticos de montaña y empresas del sector. Se compartirán perspectivas sobre el desarrollo de destinos turísticos de montaña, se intercambiarán experiencias en la creación de "Destinos Turísticos de Montaña de Clase Mundial" y se presentarán los logros en turismo de montaña sostenible. Durante la conferencia también se presentará el Informe de Investigación sobre Estrategias para el Desarrollo del Mercado Turístico Receptivo de Guizhou Dirigido a Países Clave de la Región Asia-Pacífico.

Organizada exclusivamente por el Banco de Guizhou, la "Exposición del Banco de Guizhou: Cultura de Montaña, Turismo y Equipamiento Deportivo al Aire Libre" presentará obras fotográficas con el tema "La vida en la naturaleza", junto con productos de turismo cultural distintivos y equipamiento deportivo innovador para actividades al aire libre. La exposición tiene como objetivo destacar el atractivo diverso del turismo de montaña, plasmar el concepto de "Alta Calidad de Vida" y enriquecer la experiencia multidimensional de los asistentes.