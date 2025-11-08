2025년 국제 산악 관광 및 야외 스포츠 대회 11월 11일 개막

구이양, 중국 2025년 11월9일 /PRNewswire/ -- 2025년 국제 산악 관광 및 야외 스포츠 대회(International Conference of Mountain Tourism and Outdoor Sports, MTOS)가 11월 11일 중국 구이저우성 구이양시에서 개최된다. '문화, 관광, 스포츠의 융합으로 고품격 삶을 선사한다(Integration of Culture, Tourism and Sports Presents a High-Quality Life)'라는 주제로 열리는 이번 대회에는 국제 산악 관광연맹(International Mountain Tourism Alliance, IMTA) 연례대회, 국제 산악 관광 진흥대회(International Mountain Tourism Promotion Conference), 구이저우 산악 관광지 현장학습(Field Trip to Guizhou Mountain Tourism Destinations), 그리고 '구이저우은행 - 산악 문화, 관광 및 야외 스포츠 장비 전시회(Bank of Guizhou - Mountain Culture, Tourism and Outdoor Sport Equipment Exhibition)' 같은 다채로운 행사가 마련되어 있다.

올해 대회는 IMTA가 주최하고, 구이저우성 문화관광청(Department of Culture and Tourism of Guizhou Province), 구이저우성 체육국(Sport Administration of Guizhou Province), 구이저우성 외사판공실(Foreign Affairs Office of Guizhou Province), 구이양시 인민정부(Guiyang Municipal People's Government), 구이저우 관광산업개발그룹(Guizhou Tourism Industry Development Group Co., Ltd.), 구이저우성 국제문화과학기술교류센터(Guizhou International Cultural Science and Technological Exchange Center)의 지원을 받아 진행된다. 이번 대회의 후원사는 구이저우은행이다.

주요 행사로 마련된 2025 IMTA 연례대회는 산악 관광 산업을 위한 핵심 교류 및 협력의 장으로 기능한다. 이번 대회에서는 'IMTA 2025년 업무 요약 및 2026년 선결 과제(IMTA 2025 Work Summary and 2026 Priorities)'를 발표하고, 산악 관광 혁신과 지역사회 공동 발전(Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development)이라는 특별 간행물을 공개한다. 아울러 제2차 '세계 유명 산악 관광지(World Famous Tourism Mountains)'와 '국제 산악 도보 관광 시범 노선(International Mountain Hiking Tourism Demonstration Routes)' 지정 결과도 발표할 예정이다. 또한 신규 IMTA 회원에게는 인증서가 발급된다.

'산악 번영 촉진 및 찬란한 공동의 미래 창조(Promote Mountain Prosperity and Create Shared Brilliance)'를 기치로 내세운 2025 국제 산악 관광 진흥대회에는 다양한 국가의 관광 당국, 중국 내 대사관, 산악 관광지 관리 기구, 그리고 관광 관련 기업의 대표가 한자리에 모인다. 그 밖에도, 산악 관광지 개발과 관련한 통찰을 나누고, '세계 정상급 산악 관광지(World-class Mountain Tourism Destinations)'를 조성한 경험을 공유하며, 지속 가능한 산악 관광의 주요 성과를 공개할 예정이다. 아시아 태평양 지역 주요 국가를 대상으로 한 구이저우 외래 관광 시장 개발 전략 연구 보고서(Research Report on Strategies for Developing Guizhou's Inbound Tourism Market Targeting Key Countries in the Asia-Pacific Region)도 이번 대회에서 발표할 예정이다.

구이저우은행이 독점 후원하는 '구이저우은행 - 산악 문화, 관광 및 야외 스포츠 장비 전시회'에는 '굴곡진 대지 위의 삶(Life Amid the Earth's Folds)'을 주제로 한 사진 작품 외에도, 독특한 문화 관광 상품과 혁신적인 야외 스포츠 장비가 전시된다. 이 전시회는 산악 관광의 다양한 매력을 조명하고, '고품격 삶'의 가치를 담아내며, 관람객들의 다차원적 경험을 향상하기 위해 기획됐다.

SOURCE IMTA