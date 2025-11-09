La Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre 2025 se inaugurará el 11 de noviembre

GUIYANG, China, 9 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Conferencia Internacional de Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre (MTOS) 2025 está programada para inaugurarse el 11 DE noviembre en la ciudad de Guiyang, provincia de Guizhou, China. Con el tema continuo "La integración de la cultura, el turismo y el deporte presenta una vida de alta calidad", la Conferencia contará con una serie de eventos que incluyen la Conferencia Anual de la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA), la Conferencia Internacional de Promoción del Turismo de Montaña, una excursión a los destinos turísticos de montaña de Guizhou y el Banco de Guizhou - Exposición de Cultura de Montaña, Turismo y Equipo Deportivo al Aire Libre.

image

La Conferencia es organizada por el IMTA y cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura y Turismo de la Provincia de Guizhou, la Administración Deportiva de la Provincia de Guizhou, la Oficina de Asuntos Exteriores de la Provincia de Guizhou, el Gobierno Popular Municipal de Guiyang, el Grupo de Desarrollo de la Industria del Turismo de Guizhou Co., Ltd., y el Centro Internacional de Ciencia Cultural e Intercambio Tecnológico de Guizhou. Bank of Guizhou es el patrocinador de la Conferencia.

Como uno de los principales eventos, la Conferencia Anual IMTA 2025 es una plataforma clave de intercambio y cooperación para el sector del turismo de montaña. Durante la Conferencia, se presentará el "Resumen de Trabajo IMTA 2025 y las Prioridades 2026", se publicará la publicación especial de Innovación en Turismo de Montaña y Codesarrollo Comunitario y se anunciarán las designaciones para el segundo grupo de "Montañas Turísticas de Fama Mundial" y "Rutas Internacionales de Demostración de Turismo de Montaña". Además, se emitirán certificados a los nuevos miembros de IMTA.

La Conferencia Internacional de Promoción del Turismo de Montaña 2025, con el tema "Promover la prosperidad de las montañas y crear un brillo compartido", reunirá a representantes de autoridades de turismo de varios países, embajadas y consulados en China, organizaciones de gestión de destinos de turismo de montaña y empresas relacionadas con el turismo. Se compartirán ideas sobre el desarrollo de los destinos de turismo de montaña, se intercambiarán experiencias en la construcción de "Destinos de turismo de montaña de clase mundial" y se mostrarán los logros en turismo de montaña sostenible. Durante la sesión también se publicará el Informe de investigación sobre estrategias para desarrollar el mercado de turismo receptivo de Guizhou dirigido a países clave de la región de Asia y el Pacífico .

Titulado exclusivamente por el Banco de Guizhou, el "Banco de Guizhou - Exposición de Cultura de Montaña, Turismo y Equipo Deportivo al Aire Libre" presentará obras fotográficas con el tema "La vida en medio de los pliegues de la Tierra", junto con productos distintivos de turismo cultural y equipos deportivos innovadores al aire libre. La Exposición pretende resaltar el atractivo diverso del turismo de montaña, encarnar el concepto de "Vida de alta calidad" y mejorar la experiencia multidimensional para los asistentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817058/image.jpg

FUENTE IMTA