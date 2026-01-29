Les conseils d'administration des marchés émergents sont confrontés à une nouvelle ère d'incertitude accrue, selon une étude mondiale réalisée par BCG, Heidrick & Struggles et l'INSEAD.

Une nouvelle étude mondiale examine la manière dont les conseils d'administration des marchés émergents améliorent la gouvernance, la résilience et la prise de décision dans un contexte d'incertitude et de complexité croissantes.

LONDRES, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group (BCG) s'est associé à Heidrick & Struggles, un fournisseur majeur de solutions mondiales de conseil en leadership et de talents à la demande, et à l'INSEAD Corporate Governance Centre pour publier un nouveau rapport qui se penche sur la manière dont les conseils d'administration des marchés émergents gouvernent dans une ère d'incertitude durable. Governing Under High Uncertainty: Opportunities for Emerging-Market Boards explore la manière dont les dirigeants réagissent aux interactions croissantes entre l'instabilité géopolitique, les perturbations économiques, les changements technologiques, les risques liés au climat et l'évolution des attentes de la société. Individuellement et collectivement, ces forces redéfinissent les programmes, les pratiques de gouvernance et le rôle même du conseil d'administration.

Basé sur une série de tables rondes et d'entretiens avec plus de 100 cadres supérieurs issus des marchés émergents du monde entier, le rapport souligne en quoi l'incertitude actuelle diffère des risques traditionnels. Plutôt que d'être épisodique ou prévisible, l'incertitude a une portée plus large, évolue plus rapidement et est de plus en plus influencée par des « inconnues inconnues » qui défient les approches conventionnelles en matière de prévision et de gestion des risques.

Le rapport révèle que les conseils d'administration des marchés émergents subissent un effet cumulatif des pressions mondiales et locales. Les chocs internationaux tels que les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales et les changements technologiques ne remplacent pas les défis nationaux, mais les intensifient, mettant à rude épreuve des systèmes de gouvernance qui sont souvent encore en phase de maturation.

Malgré ces défis, le rapport identifie des possibilités d'amélioration. De nombreux conseils d'administration renforcent les principes fondamentaux de gouvernance, tels que la clarté des rôles, la surveillance des risques et la planification d'urgence, tout en accordant une plus grande attention à la confiance, à la culture et au comportement collectif. Ensemble, ces leviers « solides » et « souples » permettent aux conseils d'administration de rester calmes, cohésifs et tournés vers l'avenir lorsque l'incertitude est à son comble.

L'étude souligne également le rôle particulier que les conseils d'administration des marchés émergents peuvent jouer au-delà de l'entreprise elle-même. En travaillant de manière constructive avec les régulateurs, les décideurs politiques et leurs pairs du secteur, les conseils d'administration seront en mesure de contribuer au renforcement des normes de gouvernance sur leurs marchés, à la résilience institutionnelle et à l'instauration d'un climat de confiance avec les parties prenantes. Ce faisant, la gouvernance deviendra non seulement une responsabilité de l'entreprise, mais aussi une contribution plus large à la stabilité économique et sociétale.

Burak Tansan, directeur général et associé principal du BCG et président du bureau de Türkiye de l'entreprise, a déclaré : « Dans une ère d'"incertitude durable", une gouvernance d'entreprise efficace dépend non seulement des processus formels, mais aussi de la composition du conseil d'administration et de la qualité du débat dans la salle du conseil d'administration. Les conseils d'administration qui allient diversité, indépendance et expertise stratégique et sectorielle équilibrée, et qui s'appuient sur des informations pertinentes et de grande qualité, sont plus à même d'anticiper les risques et les opportunités émergents. Il est donc essentiel de renouveler régulièrement la composition du conseil d'administration en fonction des priorités stratégiques afin de maintenir une gouvernance solide. »

Abordant les conclusions du rapport, Jeremy Hanson, associé du bureau de Chicago de Heidrick & Struggles et membre de la pratique mondiale CEO & Board of Directors, a déclaré : « Les conseils d'administration opèrent aujourd'hui dans un environnement où l'incertitude n'est plus l'exception mais une condition déterminante. Cette recherche souligne l'importance croissante d'une gouvernance qui allie discipline, prévoyance et défis constructifs. Il n'a jamais été aussi important de créer des espaces de débat et de prise de décision constructifs. Les conseils d'administration et les entreprises apprennent à exploiter les avantages de la confrontation des frontières et des points de vue. C'est la nouvelle réalité, et pour les conseils d'administration des marchés émergents en particulier, la capacité à demeurer serein, aligné et tourné vers l'avenir au milieu de la complexité devient une source essentielle de résilience et de valeur à long terme. »

Annet Aris, Senior Affiliate Professor of Strategy and Academic Director of INSEAD Corporate Governance Centre, a ajouté : « Gouverner dans un contexte d'incertitude et de complexité élevées exige des conseils d'administration qu'ils dépassent le stade de la surveillance réactive pour s'orienter vers un apprentissage, un dialogue et un engagement plus intenses. En ancrant les décisions dans des objectifs et des valeurs, tout en restant ouverts à des perspectives diverses, les conseils d'administration pourront développer la résilience nécessaire pour prospérer dans des environnements imprévisibles. »

Le rapport se termine par un cadre pratique conçu pour aider les conseils d'administration à évaluer leur degré de préparation à une forte incertitude. Le cadre invite les conseils d'administration à évaluer leur gouvernance selon trois dimensions : les leviers rigides de la structure et du processus, les leviers souples de la confiance et du comportement, et la gestion de l'écosystème au-delà de l'entreprise. Ensemble, ces éléments constituent une feuille de route pour les conseils d'administration qui cherchent à gouverner plus efficacement dans un monde de plus en plus complexe et incertain.

À propos du BCG

Le Boston Consulting Group s'associe aux leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs défis les plus importants et saisir leurs meilleures opportunités. Le BCG a été le pionnier de la stratégie d'entreprise lors de sa création en 1963. Aujourd'hui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour adopter une approche transformatrice visant à bénéficier à toutes les parties prenantes, en donnant aux organisations les moyens de se développer, d'acquérir un avantage concurrentiel durable et d'avoir une incidence positive sur la société.

Nos équipes diversifiées et mondiales apportent une expertise sectorielle et fonctionnelle approfondie et un éventail de perspectives qui remettent en question le statu quo et suscitent le changement. Le BCG propose des solutions par le biais de conseils en gestion de pointe, de la technologie et de la conception, ainsi que d'entreprises et de projets numériques. Nous travaillons selon un modèle de collaboration unique au sein du cabinet et à tous les niveaux de l'organisation cliente, ayant pour objectif d'aider nos clients à prospérer et de leur permettre de rendre le monde meilleur.

Pour plus d'informations, consultez le site www.bcg.com

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles est le premier conseiller mondial en matière de leadership exécutif. Il permet à ses clients d'obtenir des performances exceptionnelles grâce à des services de conseil de premier ordre en matière de leadership et de capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous apportons de la valeur à nos clients en mettant à profit une expertise inégalée pour aider les organisations à découvrir et à former des dirigeants et des équipes exceptionnels. Pour en savoir plus : www.heidrick.com

A propos de l'INSEAD, The Business School for the World

L'INSEAD est l'une des plus grandes écoles de commerce du monde. Elle rassemble des personnes, des cultures et des idées pour former des leaders responsables qui changent le monde des affaires ainsi que la société. Notre recherche, notre enseignement et nos partenariats reflètent cette perspective mondiale et cette diversité culturelle. Notre perspective mondiale et notre diversité culturelle inégalée se reflètent dans nos activités de recherche, d'enseignement et de partenariat, ainsi que dans notre réseau de plus de 71 000 anciens élèves issus de 172 pays différents.

Avec des sites en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi) et en Amérique du Nord (San Francisco), l'enseignement et la recherche en gestion d'entreprise de l'INSEAD s'étendent sur quatre régions. Nos 160 professeurs renommés, issus de 38 pays, inspirent chaque année plus de 1 500 étudiants inscrits à nos programmes de master en gestion, MBA, Global Executive MBA, masters spécialisés (Executive Master in Finance et Executive Master in Change) et doctorats. En outre, plus de 18 000 cadres participent chaque année aux programmes d'éducation des cadres de l'INSEAD.

L'INSEAD continue de mener des recherches de pointe et d'innover dans tous ses programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour exercer leurs activités n'importe où. Nos valeurs fondamentales favorisent l'excellence académique et servent la communauté mondiale en tant qu'école de commerce pour le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.insead.edu

À propos de l'INSEAD Corporate Governance Centre :

L'INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) a activement contribué à apporter une contribution distinctive aux connaissances et aux pratiques en matière de gouvernance d'entreprise à l'échelle mondiale. Sa vision est d'être le principal centre de recherche, d'innovation et d'impact en matière de gouvernance d'entreprise. Grâce à son portefeuille éducatif et à ses activités de plaidoyer, l'ICGC cherche à instaurer une plus grande confiance au sein du public et des communautés de parties prenantes, afin que les entreprises constituent une force puissante pour l'amélioration, non seulement des marchés économiques, mais aussi de l'environnement sociétal mondial. Pour en savoir plus, consultez le site www.insead.edu/centres/corporate-governance