Besturen in opkomende markten worden geconfronteerd met een nieuw tijdperk van verhoogde onzekerheid, volgens een wereldwijde studie van BCG, Heidrick & Struggles en INSEAD

Nieuwe wereldwijde studie onderzoekt hoe besturen in opkomende markten governance, veerkracht en besluitvorming versterken te midden van toenemende onzekerheid en complexiteit

LONDEN, 30 januari 2026 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group (BCG) heeft samengewerkt met Heidrick & Struggles, een vooraanstaande leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies en on-demand talentenoplossingen, en het INSEAD Corporate Governance Centre om een nieuw rapport te publiceren waarin wordt onderzocht hoe besturen in opkomende markten regeren in een tijdperk van aanhoudende onzekerheid. Bestuur onder hoge onzekerheid: Opportunities for Emerging-Market Boards onderzoekt hoe bestuurders reageren op de groeiende interactie van geopolitieke volatiliteit, economische verstoring, technologische veranderingen, klimaatgerelateerde risico's en veranderende maatschappelijke verwachtingen. Individueel en collectief veranderen deze krachten agenda's, bestuurspraktijken en de rol van het bestuur zelf.

Op basis van een reeks rondetafels en interviews met meer dan 100 senior directeuren uit opkomende markten over de hele wereld, benadrukt het rapport hoe de huidige onzekerheid verschilt van het traditionele risico. In plaats van episodisch of voorspelbaar te zijn, is onzekerheid breder in omvang, sneller in beweging en steeds meer gedreven door "onbekende onbekenden" die de conventionele voorspellingen en risicobeheersingsbenaderingen trotseren.

Het rapport constateert dat besturen in opkomende markten een samengesteld effect ondervinden van wereldwijde en lokale druk. Internationale schokken zoals geopolitieke spanningen, handelsverstoringen en technologische veranderingen vervangen de binnenlandse uitdagingen niet, maar versterken ze, waardoor de bestuurssystemen, die vaak nog in ontwikkeling zijn, extra onder druk komen te staan.

Ondanks deze uitdagingen worden in het rapport kansen voor verbetering geïdentificeerd. Veel besturen versterken fundamentele bestuursdisciplines, zoals rolduidelijkheid, risico-overzicht en noodplanning, terwijl ze ook meer aandacht besteden aan vertrouwen, cultuur en collectief gedrag. Samen zorgen deze "harde" en "zachte" hefbomen ervoor dat besturen gecoördineerd, samenhangend en toekomstgericht blijven wanneer de onzekerheid piekt.

De studie wijst ook op de onderscheidende rol die besturen in opkomende markten kunnen spelen buiten het bedrijf zelf. Door op constructieve wijze met toezichthouders, beleidsmakers en collega's uit de industrie in gesprek te gaan, kunnen besturen helpen de governance-normen in hun markten te versterken, bijdragen aan de institutionele veerkracht en vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden. Daarbij wordt governance niet alleen een bedrijfsverantwoordelijkheid, maar ook een bredere bijdrage aan economische en maatschappelijke stabiliteit.

Burak Tansan Managing Director en Senior Partner bij BCG en voorzitter van het Türkiye-kantoor van het bedrijf, zei: In een tijdperk van 'voortdurende onzekerheid' is effectief corporate governance niet alleen afhankelijk van formele processen, maar ook van de samenstelling van het bestuur en de kwaliteit van het debat in de raad van bestuur. Besturen die diversiteit, onafhankelijkheid en een evenwichtige strategische en sectorale expertise combineren en die worden ondersteund door tijdige, hoogwaardige informatie, zijn beter in staat om opkomende risico's en kansen te anticiperen. Een regelmatige vernieuwing van de samenstelling van het bestuur in overeenstemming met de strategische prioriteiten is daarom van cruciaal belang om een sterk bestuur te handhaven."

In zijn commentaar op de bevindingen van het verslag, Jeremy Hanson, partner in het Chicago-kantoor van Heidrick & Struggles en lid van de wereldwijde CEO & Board of Directors Practice, zei: "Besturen werken vandaag de dag in een omgeving waar onzekerheid niet langer een uitzondering is, maar een bepalende voorwaarde. Dit onderzoek onderstreept het groeiende belang van bestuur dat discipline, vooruitziendheid en constructieve uitdagingen combineert. Het creëren van arena's voor constructief debat en besluitvorming is nog nooit zo belangrijk geweest. Besturen en bedrijven leren de kracht van botsende grenzen en standpunten te benutten. Dit is de nieuwe realiteit, en voor besturen in opkomende markten in het bijzonder wordt het vermogen om gecompliceerd, afgestemd en vooruitziend te blijven te midden van complexiteit een cruciale bron van veerkracht en langetermijnwaarde."

Annet Aris , Senior Affiliate Professor of Strategy en Academic Director van het INSEAD Corporate Governance Centre, voegde eraan toe: "Governeren onder hoge onzekerheid en complexiteit vereist dat raden verder gaan dan reactief toezicht naar dieper leren, dialoog en betrokkenheid. Door beslissingen te verankeren in doel en waarden, terwijl ze open blijven voor diverse perspectieven, kunnen besturen de veerkracht opbouwen die nodig is om te gedijen in onvoorspelbare omgevingen."

Het rapport concludeert met een praktisch kader dat de besturen helpt bij het beoordelen van hun bereidheid voor hoge onzekerheid. Het kader nodigt besturen uit om hun bestuur in drie dimensies te evalueren: harde hefbomen van structuur en proces, zachte hefbomen van vertrouwen en gedrag en ecosysteembeheer buiten het bedrijf. Samen vormen deze elementen een routekaart voor besturen die effectiever willen regeren in een steeds complexere en onzekere wereld.

