Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten stehen laut globaler Studie von BCG, Heidrick & Struggles und INSEAD vor einer neuen Ära erhöhter Unsicherheit

Neue globale Studie untersucht, wie Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten Governance, Resilienz sowie Entscheidungsfindung angesichts zunehmender Unsicherheit und Komplexität stärken

LONDON, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group (BCG) hat sich mit Heidrick & Struggles, einem führenden Anbieter globaler Führungsberatungs- und On-Demand-Talentlösungen, sowie mit dem INSEAD Corporate Governance Centre zusammengetan, um einen neuen Bericht zu veröffentlichen, der untersucht, wie Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten in einer Phase anhaltender Unsicherheit steuern. Governing Under High Uncertainty:: Opportunities for Emerging-Market Boards untersucht, wie Gremienmitglieder auf das zunehmende Zusammenspiel geopolitischer Volatilität, wirtschaftlicher Umbrüche, technologischen Wandels, klimabezogener Risiken sowie veränderter gesellschaftlicher Erwartungen reagieren. Einzeln und gemeinsam verändern diese Kräfte Agenda, Governance-Praktiken sowie die Rolle des Gremiums selbst.

Auf der Grundlage einer Reihe Gesprächsrunden und Interviews mit über 100 erfahrenen Gremienmitgliedern aus Schwellenmärkten weltweit zeigt der Bericht auf, wie sich Unsicherheit heute von traditionellen Risiken unterscheidet. Statt episodisch oder vorhersehbar zu sein, ist Unsicherheit breiter angelegt, schneller in Bewegung und zunehmend von „unbekannten Unbekannten" geprägt, die sich herkömmlichen Prognose- und Risikomanagementansätzen entziehen.

Der Bericht stellt fest, dass Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten eine kumulative Wirkung globaler und lokaler Belastungen erleben. Internationale Schocks wie geopolitische Spannungen, Handelsstörungen und technologischer Wandel ersetzen inländische Herausforderungen nicht, sondern verstärken sie und setzen Governance-Systeme zusätzlich unter Druck, die häufig noch im Aufbau sind.

Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Bericht Verbesserungspotenziale auf. Viele Aufsichtsgremien stärken grundlegende Governance-Disziplinen wie Rollenklarheit, Risikoaufsicht und Notfallplanung und richten zugleich mehr Aufmerksamkeit auf Vertrauen, Kultur sowie kollektives Verhalten. Zusammengenommen ermöglichen diese „harten" und „weichen" Hebel den Gremien, auch in Phasen höchster Unsicherheit gefasst, geschlossen und vorausschauend zu bleiben.

Die Studie verweist zudem auf die besondere Rolle, die Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten über das Unternehmen hinaus einnehmen können. Indem sie konstruktiv mit Regulierungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern sowie Branchenkollegen zusammenarbeiten, können Gremien dazu beitragen, Governance-Standards in ihren Märkten zu stärken, institutionelle Resilienz zu fördern und Vertrauen bei Stakeholdern aufzubauen. Auf diese Weise wird Governance nicht nur zu einer unternehmerischen Verantwortung, sondern zu einem breiteren Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität.

Burak Tansan, geschäftsführender Leiter und Partner auf Senior-Ebene bei BCG sowie Leiter des Türkiye-Büros des Unternehmens, sagte: „In einem Zeitalter ‚anhaltender Unsicherheit' hängt wirksame Unternehmensführung nicht nur von formalen Prozessen ab, sondern auch von der Zusammensetzung des Aufsichtsgremiums und der Qualität der Gespräche im Gremium. Gremien, die Diversität, Unabhängigkeit sowie ausgewogene strategische und sektorale Expertise verbinden und durch zeitnahe, hochwertige Informationen unterstützt werden, sind besser in der Lage, neue Risiken und Chancen frühzeitig zu erkennen. Eine regelmäßige Erneuerung der Gremienzusammensetzung im Einklang mit strategischen Prioritäten ist daher entscheidend, um starke Governance dauerhaft zu sichern."

Zu den Feststellungen des Berichts sagte Jeremy Hanson, Partner im Chicago-Büro von Heidrick & Struggles sowie Mitglied der globalen Praxisgruppe für Geschäftsführer und Aufsichtsgremien: „Gremien arbeiten heute in einem Umfeld, in dem Unsicherheit nicht länger die Ausnahme, sondern eine prägende Rahmenbedingung ist. Diese Studie unterstreicht die wachsende Bedeutung von Governance, die Disziplin, Weitblick sowie konstruktive Herausforderung verbindet. Räume für konstruktive Debatten und Entscheidungsfindung zu schaffen, war noch nie so wichtig. Gremien und Unternehmen lernen, die Kraft kollidierender Grenzen und Sichtweisen zu nutzen. Das ist die neue Realität, und insbesondere für Aufsichtsgremien in Schwellenmärkten wird die Fähigkeit, inmitten von Komplexität gefasst, an einem Strang ziehend sowie vorausschauend zu bleiben, zu einer entscheidenden Quelle von Resilienz und langfristigem Wert."

Annet Aris, Senior Affiliate Professorin für Strategie und akademische Direktorin des INSEAD Corporate Governance Centre, fügte hinzu: „Regieren unter hoher Unsicherheit und Komplexität erfordert, dass Aufsichtsgremien über reaktive Aufsicht hinausgehen und stärker auf Lernen, Dialog sowie Einbeziehung setzen. Indem Entscheidungen in Zweck und Werten verankert werden sowie zugleich Offenheit für unterschiedliche Perspektiven besteht, können Gremien die Resilienz aufbauen, die nötig ist, um in unvorhersehbaren Umfeldern erfolgreich zu sein."

Der Bericht schließt mit einem praktischen Rahmenwerk, das Aufsichtsgremien dabei unterstützen soll, ihre Bereitschaft für hohe Unsicherheit zu bewerten. Das Rahmenwerk lädt Gremien ein, ihre Governance entlang dreier Dimensionen zu bewerten: „harte" Hebel von Struktur und Prozessen, „weiche" Hebel von Vertrauen und Verhalten sowie Ökosystemverantwortung über das Unternehmen hinaus. Zusammen bieten diese Elemente einen Fahrplan für Aufsichtsgremien, die in einer zunehmend komplexen und unsicheren Welt wirksamer steuern wollen.

Informationen zu BCG

Die Boston Consulting Group arbeitet mit führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern sowie ihre größten Chancen zu nutzen. BCG war bei seiner Gründung im Jahr 1963 der Pionier auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. Heute arbeiten wir eng mit Kunden zusammen und verfolgen einen Transformationsansatz, der allen Stakeholdern zugutekommt – Organisationen stärkt, Wachstum ermöglicht, nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbaut und positive gesellschaftliche Wirkung vorantreibt.

Unsere vielfältigen, globalen Teams bringen fundiertes Branchen- und Funktionskompetenz sowie Perspektiven ein, die den Status quo hinterfragen und Veränderungen anstoßen. BCG liefert Lösungen durch hochmoderne Managementberatung, Technologie und Design sowie Unternehmens- und Digital-Ventures. Wir arbeiten in einem einzigartig kooperativen Modell innerhalb der Firma und auf allen Ebenen der Kundenorganisation, getragen vom Ziel, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen und die Welt ein Stück besser zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bcg.com

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles ist der weltweit führende Berater für Führungskräfte und steigert die Leistung seiner Kunden durch erstklassige Beratungsleistungen im Bereich Führung und Human Capital. Seit mehr als 70 Jahren bieten wir unseren Kunden einen Mehrwert, indem wir ihnen mit unserem unübertroffenen Fachwissen dabei helfen, herausragende Führungskräfte sowie Teams zu finden und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf www.heidrick.com

Informationen zu INSEAD, The Business School for the World

Als eine der weltweit führenden und größten Wirtschaftshochschulen bringt INSEAD Menschen, Kulturen sowie Ideen zusammen, um verantwortungsbewusste Führungskräfte auszubilden, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Unsere Forschung, Lehre und Partnerschaften spiegeln diese globale Perspektive und kulturelle Vielfalt wider. Unsere globale Perspektive und unvergleichliche kulturelle Vielfalt spiegeln sich in unserer Forschung, Lehre, unseren Partnerschaften sowie in unserem Alumni-Netzwerk mit über 71 000 Mitgliedern aus 172 Ländern wider.

Mit Standorten in Europa (Frankreich), Asien (Singapur), dem Nahen Osten (Abu Dhabi) und Nordamerika (San Francisco) erstreckt sich die betriebswirtschaftliche Ausbildung und Forschung des INSEAD auf vier Regionen. Unsere 160 renommierten Fakultätsmitglieder aus 38 Ländern inspirieren jährlich mehr als 1500 Teilnehmer in den Programmen Master in Management, MBA, Global Executive MBA, spezialisierten Masterprogrammen (Executive Master in Finance und Executive Master in Change) sowie den PhD-Programmen. Darüber hinaus nehmen jedes Jahr mehr als 18 000 Führungskräfte an den Programmen der Führungskräfteweiterbildung (Executive Education) von INSEAD teil.

INSEAD führt weiterhin Spitzenforschung und treibt Innovation in allen Programmen voran. Wir vermitteln Führungskräften das Wissen und die Perspektive, um überall erfolgreich zu agieren. Unsere Kernwerte fördern akademische Exzellenz und dienen der globalen Gemeinschaft als The Business School for the World.

Weitere Informationen finden Sie auf www.insead.edu

Informationen zum INSEAD Corporate Governance Centre:

Das INSEAD Corporate Governance Centre (ICGC) hat sich aktiv dafür eingesetzt, einen unverwechselbaren Beitrag zum Wissen und zur Praxis der Corporate Governance auf der ganzen Welt zu leisten. ICGCs Vision ist, das führende Zentrum für Forschung, Innovation und Einfluss auf die Unternehmensführung zu sein. Mit seinem Bildungsangebot und seiner Interessenvertretung setzt sich das ICGC dafür ein, mehr Vertrauen in der Öffentlichkeit sowie bei Stakeholdern aufzubauen, damit Unternehmen eine starke Kraft zur Verbesserung sind, nicht nur für wirtschaftliche Märkte, sondern auch für das globale gesellschaftliche Umfeld. Weitere Informationen finden Sie auf www.insead.edu/centres/corporate-governance