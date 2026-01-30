Las juntas directivas en los mercados emergentes se enfrentan a una nueva era de mayor incertidumbre, de acuerdo con un estudio a nivel mundial realizado por BCG, Heidrick & Struggles e INSEAD

Un nuevo estudio a nivel mundial explora cómo las juntas directivas en los mercados emergentes fortalecen la gobernabilidad, la resiliencia y la toma de decisiones en medio de la creciente incertidumbre y complejidad

LONDRES, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Boston Consulting Group (BCG) se asoció con Heidrick & Struggles, un proveedor líder de soluciones globales de asesoría en liderazgo y soluciones relacionadas con talentos sobre demanda, y con el centro de gobernabilidad corporativa de INSEAD para publicar un nuevo informe que examina cómo las juntas directivas en los mercados emergentes gobiernan en una era de incertidumbre sostenida. Gobernar bajo una gran incertidumbre: oportunidades para las juntas directivas de mercados emergentes explora cómo los directores responden a la interacción creciente de la volatilidad geopolítica, la perturbación económica, el cambio tecnológico, los riesgos relacionados con el clima y las expectativas sociales en evolución. De forma individual y colectiva, estas fuerzas remodelan las agendas, las prácticas de gobernanza y la función de la propia junta directiva.

Con base en una serie de mesas redondas y entrevistas con más de 100 directores sénior de mercados emergentes de todo el mundo, el informe destaca cómo la incertidumbre actual difiere del riesgo tradicional. En lugar de ser episódica o predecible, la incertidumbre es de mayor alcance, se mueve con más rapidez y es impulsada de manera creciente por "incógnitas desconocidas" que desafían los enfoques convencionales de previsión y gestión de riesgos.

El informe revela que las juntas directivas en los mercados emergentes experimentan un efecto acumulativo de las presiones mundiales y locales. Las perturbaciones internacionales, tales como las tensiones geopolíticas, la interrupción del comercio y el cambio tecnológico, no sustituyen a los desafíos nacionales, sino que los intensifican, lo que ejerce una presión adicional sobre los sistemas de gobernabilidad que, a menudo, aún están madurando.

A pesar de estos desafíos, el informe identifica oportunidades de mejora. Muchas juntas directivas refuerzan las disciplinas fundamentales de gobernabilidad, tales como la claridad de funciones, la supervisión de riesgos y la planificación de contingencias, al tiempo que prestan mayor atención a la confianza, la cultura y el comportamiento colectivo. En conjunto, estas palancas "rígidas" y "flexibles" permiten que las juntas directivas mantengan la compostura, la cohesión y una visión de futuro cuando la incertidumbre alcanza su punto máximo.

El estudio también señala la función distintiva que las juntas directivas en los mercados emergentes pueden desempeñar más allá de la propia empresa. Mediante el compromiso constructivo con reguladores, responsables de políticas y colegas del sector, las juntas directivas pueden ayudar a fortalecer los estándares de gobernabilidad en sus mercados, contribuir a la resiliencia institucional y generar confianza con las partes interesadas. Al hacerlo, la gobernabilidad se convierte no solo en una responsabilidad corporativa, sino en una contribución más amplia a la estabilidad económica y social.

Burak Tansan, director gerente y socio sénior en BCG y presidente de la oficina de la empresa en Turquía, afirmó: "En una era de 'incertidumbre sostenida', el gobierno corporativo eficaz depende no solo de los procesos formales, sino de la composición de la junta directiva y de la calidad del debate en la sala de juntas. Las juntas directivas que combinan diversidad, independencia y una experiencia estratégica y sectorial equilibrada, y que cuentan con el apoyo de información oportuna y de alta calidad, están mejor posicionadas para anticipar los riesgos y las oportunidades emergentes. Por lo tanto, renovar periódicamente la composición de la junta directiva en consonancia con las prioridades estratégicas es fundamental para mantener una gobernabilidad sólida".

Al comentar los hallazgos del informe, Jeremy Hanson, socio de la oficina de Heidrick & Struggles en Chicago y miembro de la Práctica Mundial de Directores Ejecutivos y Juntas Directivas, señaló: "Hoy en día, las juntas directivas operan en un entorno donde la incertidumbre ya no es una excepción, sino una condición definitoria. Esta investigación destaca la importancia creciente de una gobernabilidad que combine disciplina, previsión y desafíos constructivos. La creación de espacios para el debate constructivo y la toma de decisiones nunca ha sido más importante. Las juntas directivas y las empresas aprenden a aprovechar el poder de los límites y puntos de vista contrapuestos. Esta es la nueva realidad y, en particular para las juntas directivas de los mercados emergentes, la capacidad de mantener la compostura, la alineación y la visión de futuro en medio de la complejidad se convierte en una fuente crítica de resiliencia y valor a largo plazo".

Annet Aris, profesora afiliada sénior de Estrategia y directora académica del centro de gobernabilidad corporativa de INSEAD, agregó: "Gobernar bajo una gran incertidumbre y complejidad requiere que las juntas directivas vayan más allá de la supervisión reactiva hacia un aprendizaje, un diálogo y un compromiso más profundos. Mediante el anclaje de las decisiones en el propósito y los valores, al tiempo que se mantienen abiertas a diversas perspectivas, las juntas directivas pueden desarrollar la resiliencia necesaria para prosperar en entornos impredecibles".

El informe concluye con un marco práctico diseñado para ayudar a las juntas directivas a evaluar su preparación ante una gran incertidumbre. El marco invita a las juntas directivas a evaluar su gobernabilidad mediante tres dimensiones: palancas rígidas de estructura y proceso, palancas flexibles de confianza y comportamiento, y la gestión del ecosistema más allá de la empresa. En conjunto, estos elementos proporcionan una hoja de ruta para las juntas directivas que buscan gobernar de manera más eficaz en un mundo cada vez más complejo e incierto.

