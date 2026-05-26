Constructor Group escolhe Singapura para nova sede global de IA e computação quântica, criando mais de 200 cargos altamente qualificados

BREMEN, Alemanha, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O ConstructorGroup escolheu transferir sua sede da Suíça para Singapura, um dos polos de inovação mais importantes do mundo – decisão que criará aproximadamente 200 novas posições altamente qualificadas para profissionais jovens e experientes. A mudança e a parceria de longo prazo fortalecem ainda mais a conexão do Constructor Group com Singapura. No total, o Constructor criará mais de 200 novos empregos nos próximos 2 a 3 anos, expandindo sua presença regional para mais de 250 pessoas, abrangendo negócios de pesquisa, educação, tecnologia profunda e capital.

Constructor Group announced today it's relocating its global HQ to Singapore.

A decisão do Constructor Group de se estabelecer em Singapura foi tomada após um extenso processo internacional de avaliação dos principais destinos tecnológicos. O governo de Singapura apoia essa iniciativa, que contribuirá para fortalecer o ecossistema de IA e computação quântica do país, além de ampliar as capacidades dos setores de pesquisa e educação.

"Singapura é um dos principais ambientes de tecnologia e pesquisa do mundo, e o apoio deles abriu uma nova porta", afirmou Dr. Serg Bell, fundador e presidente do conselho do Constructor Group. "Todo o ecossistema do Constructor Group – pesquisa, educação, tecnologia profunda e capital – agora estará reunido em um único lugar para definir o que IA e computação quântica significarão para a indústria e a educação na próxima década", disse Dr. Bell.

Por que Singapura

A decisão reflete a posição de Singapura como um polo globalmente reconhecido de inovação e tecnologia. Singapura está entre as principais economias do mundo em indicadores de inovação, competitividade de talentos e conectividade global, incluindo a liderança no Índice de Passaportes Henley de 2026 e permanência entre os cinco primeiros colocados do Índice Global de Inovação da WIPO. O país também continua fortalecendo seu ecossistema de IA e tecnologia profunda por meio da Estratégia Nacional de IA 2.0, apoiada por investimentos contínuos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento de talentos.

Singapura tornou-se uma importante base regional para diversas empresas líderes de tecnologia, incluindo OpenAI, Microsoft, Google e Workato, refletindo a atratividade do país como polo de inovação tecnológica, talentos e adoção empresarial. A mudança do Constructor está alinhada com essas tendências mais amplas do ecossistema.

"A Digital Industry Singapore dá as boas-vindas aos planos do Constructor Group de estabelecer seu Centro de Excelência em IA e Computação Quântica em Singapura. Esse investimento fortalecerá ainda mais o crescente ecossistema de tecnologia profunda de Singapura e criará oportunidades valiosas de colaboração com nossos parceiros de pesquisa e empresariais. Por meio dessas parcerias, esperamos ver novas capacidades e inovações sendo desenvolvidas a partir de Singapura", afirmou Philbert Gomez, vice-presidente sênior, diretor executivo e chefe da Digital Industry Singapore.

Leia a versão completa aqui: Constructor Group escolhe Singapura para nova sede global de IA e computação quântica, criando mais de 200 cargos altamente qualificados | Constructor Group

CONTATO: D. Scott Peterson, +49 172 367 7317, [email protected]

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FONTE Constructor Group