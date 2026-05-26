Constructor Group choisit Singapour pour y installer son nouveau siège mondial d'IA et d'informatique quantique et créer plus de 200 postes hautement qualifiés

BRÊME, Allemagne, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Constructor Group a choisi de transférer son siège social de la Suisse à Singapour, l'un des centres d'innovation les plus performants au monde - une décision qui créera environ 200 nouveaux postes hautement qualifiés pour les jeunes talents et les spécialistes du secteur. Ce transfert et ce partenariat à long terme renforcent les liens entre Constructor Group et Singapour. Constructor créera au total plus de 200 nouveaux emplois au cours des deux ou trois prochaines années, étendant son empreinte régionale à plus de 250 personnes, dans les domaines de la recherche, de l'éducation, des technologies de pointe et des capitaux.

Constructor Group announced today it's relocating its global HQ to Singapore.

La décision de Constructor Group de s'établir à Singapour a été prise à l'issue d'un vaste processus d'évaluation internationale des principales destinations technologiques. Le gouvernement singapourien se félicite de cette initiative, qui contribuera à renforcer l'écosystème singapourien de l'IA et du quantique, et à améliorer les capacités du secteur de la recherche et de l'éducation.

« Singapour est l'un des meilleurs environnements technologiques et de recherche au monde, et son soutien nous ouvre une nouvelle porte », déclare Serg Bell, fondateur et président du conseil d'administration de Constructor Group. « L'ensemble de l'écosystème de Constructor Group - recherche, éducation, deep tech et capital - sera désormais réuni en un seul lieu pour définir ce que l'IA et l'infomatique quantique signifient pour l'industrie et l'éducation au cours de la prochaine décennie », ajoute Bell.

Pourquoi Singapour

Cette décision reflète le statut de Singapour en tant que centre d'innovation et de technologie mondialement reconnu. Singapour se classe parmi les premières économies mondiales en matière d'innovation, de compétitivité des talents et de connectivité mondiale. Elle a notamment été classée au premier rang du 2026 Henley Passport Index et est restée dans le top 5 mondial de l'indice mondial de l'innovation de l'OMPI. Le pays continue également de renforcer son écosystème d'IA et de deep tech dans le cadre de la stratégie nationale d'IA 2.0, soutenue par des investissements soutenus dans les infrastructures, la recherche et le développement des talents.

Singapour est devenue une base régionale importante pour de nombreuses entreprises technologiques de premier plan, notamment OpenAI, Microsoft, Google et Workato, ce qui témoigne de l'attrait du pays en tant que centre d'innovation technologique, de talents et d'adoption par les entreprises. La démarche de Constructor s'inscrit dans le cadre de ces tendances plus larges de l'écosystème.

« Digital Industry Singapore se félicite de la décision de Constructor Group d'établir son centre d'excellence IA et quantique à Singapour. Cet investissement renforcera encore l'écosystème deep tech en pleine expansion de Singapour et créera de précieuses opportunités de collaboration avec nos partenaires du monde de la recherche et de l'entreprise. Grâce à ces partenariats, nous nous réjouissons de voir de nouvelles capacités et innovations se développer à partir de Singapour », déclare Philbert Gomez, vice-président principal, directeur exécutif et responsable de Digital Industry Singapore.

Retrouvez la version intégrale ici : Constructor Group choisit Singapour pour installer son nouveau siège mondial d'IA et d'informatique quantique, créant ainsi plus de 200 postes hautement qualifiés | Constructor Group

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