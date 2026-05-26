Constructor Group selecciona a Singapur para ser la nueva sede mundial de IA y Quantum y crea más de 200 puestos de trabajo altamente cualificados

BREMEN, Alemania, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ConstructorGroup ha optado por trasladar su sede de Suiza a Singapur, uno de los centros de innovación más importantes del mundo, una decisión que creará alrededor de 200 nuevos puestos trabajo de alta cualificación para profesionales jóvenes y experimentados. El traslado y la asociación a largo plazo fortalecen aún más la conexión de Constructor Group con Singapur. En total, Constructor creará más de 200 nuevos puestos de trabajo en los próximos 2 a 3 años, al ampliar su presencia regional a más de 250 personas para extenderse a la investigación, la educación, la tecnología profunda y los negocios de capital.

Constructor Group announced today it's relocating its global HQ to Singapore.

La decisión de Constructor Group de establecerse en Singapur se tomó después de un extenso proceso de evaluación internacional de los principales destinos tecnológicos. El gobierno de Singapur acoge con beneplácito esta iniciativa, que contribuirá a fortalecer la IA y el ecosistema cuántico de Singapur, y a mejorar las capacidades para el sector de la investigación y la educación.

"Singapur es uno de los entornos de tecnología e investigación más importantes del mundo, y su apoyo ha abierto una nueva puerta", señaló el Dr. Serg Bell, fundador y presidente de la Junta Directiva de Constructor Group. "Todo el ecosistema de Constructor Group (investigación, educación, tecnología profunda y capital) ahora estará en un solo lugar para definir lo que la IA y la cuántica significan para la industria y la educación durante la próxima década", señaló el Dr. Bell.

Razones para elegir Singapur

La decisión refleja la posición de Singapur como centro de innovación y tecnología reconocido a nivel mundial. Singapur se encuentra entre las principales economías del mundo en cuanto a medidas de innovación, competitividad del talento y conectividad mundial, lo que incluye ocupar el puesto n.° 1 en el Índice de Pasaportes Henley 2026 y permanecer entre los cinco primeros del Índice Mundial de Innovación de la OMPI. El país también continúa fortaleciendo su ecosistema de IA y tecnología profunda bajo la Estrategia Nacional de IA 2.0, respaldada por inversiones continuas en infraestructura, investigación y desarrollo de talentos.

Singapur se ha convertido en una importante base regional para muchas empresas líderes en tecnología, incluidas OpenAI, Microsoft, Google y Workato, lo que refleja el atractivo del país como centro de innovación tecnológica, talento y adopción empresarial. El traslado de Constructor se alinea con estas tendencias más amplias del ecosistema.

"Digital Industry Singapore da la bienvenida a los planes de Constructor Group de establecer su centro de excelencia de IA y cuántica en Singapur. Esta inversión reforzará aún más el creciente ecosistema de alta tecnología de Singapur y creará valiosas oportunidades de colaboración con nuestros socios de investigación y empresariales. A través de estas asociaciones, esperamos que se desarrollen nuevas capacidades e innovaciones en Singapur", señaló Philbert Gomez, vicepresidente sénior, director ejecutivo y jefe de la Industria Digital de Singapur.

Lea la versión completa aquí: Constructor Group selecciona a Singapur para ser la nueva sede mundial de IA y Quantum y crea más de 200 puestos de trabajo altamente cualificados | Constructor Group

CONTACTO: D. Scott Peterson, +49 172 367 7317, [email protected]

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FUENTE Constructor Group