Constructor Group 選擇新加坡作為新環球人工智能與量子總部，創造超過 200 個高技術職位

Constructor Group 創辦人兼董事局主席 Serg Bell 博士表示：「新加坡屬世界一流的科技及研究重地，其支持為我們打開了一扇新大門。」 Bell 博士說：「Constructor Group 的整個生態系統——研究、教育、深度科技與資本，如今將集結於一地，攜手定義未來十年人工智能與量子對工業及教育的真義。」

新加坡的優勢

此決定印證新加坡為舉世公認的創新與科技樞紐。 新加坡在創新、人才競爭力及環球連通等範疇，均躋身世界領先經濟體，既在 2026 年亨利護照指數 (Henley Passport Index) 奪冠，亦穩守世界知識產權組織 (WIPO) 全球創新指數首五位。 新加坡亦正按照國家人工智能策略 2.0 不斷強化其人工智能及深度科技生態系統，背後有持續的基建、研究及人才發展投資作為支撐。

新加坡已成為多間頂尖科技公司的重要地區基地，包括 OpenAI、Microsoft、Google 及 Workato，彰顯出該國作為科技創新、人才匯聚及企業應用的樞紐魅力。 Constructor 的遷移決定，正順應這些更宏觀的生態系統趨勢。

Digital Industry Singapore 高級副總裁、執行董事兼主管 Philbert Gomez 表示：「Digital Industry Singapore 欣悉 Constructor Group 擬於新加坡設立其人工智能與量子卓越中心。 此投資將進一步壯大新加坡日益蓬勃的深度科技生態系統，並為我們與研究及企業夥伴開闢珍貴的合作機遇。 透過這些夥伴合作，我們熱切期待新加坡將孕育嶄新能力及創新突破。」

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