컨스트럭터 그룹, 새로운 글로벌 AI 및 양자 본사 입지로 싱가포르 선정하며 200개 이상의 고숙련 일자리 창출

브레멘, 독일, 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 컨스트럭터 그룹(Constructor Group)이 본사를 스위스에서 세계에서 가장 탁월한 혁신 허브 중 하나인 싱가포르로 이전하기로 결정했으며, 이는 젊은 전문가와 숙련된 전문가 모두를 위한 약 200개의 새로운 고숙련 직위를 창출할 것이다. 이번 이전과 장기적 파트너십은 컨스트럭터 그룹과 싱가포르의 연결을 한층 더 강화한다. 컨스트럭터는 향후 2~3년에 걸쳐 200개 이상의 새로운 일자리를 창출하여 지역 거점을 연구, 교육, 딥 테크놀로지 및 자본 사업으로 확장하며 250명 이상으로 확대할 예정이다.

컨스트럭터 그룹이 싱가포르에 자사를 설립하기로 한 결정은 선도적인 기술 목적지들에 대한 광범위한 국제적 평가 과정을 거친 후 이루어졌다. 싱가포르 정부는 싱가포르의 AI 및 양자 생태계 강화에 기여하고 연구 및 교육 부문의 역량을 향상할 이 이니셔티브를 환영하는 입장이다.

Constructor Group announced today it's relocating its global HQ to Singapore.

컨스트럭터 그룹 창립자 겸 이사회 의장인 세르그 벨(Serg Bell) 박사는 "싱가포르는 세계 최고의 기술 및 연구 환경 중 하나이며, 그들의 지원이 새로운 문을 열어주었다"고 말했다. 이어 "컨스트럭터 그룹의 전체 생태계인 연구, 교육, 딥 테크놀로지, 자본이 이제 한곳에 모여 다음 10년간 AI와 양자가 산업과 교육에 어떤 의미를 갖는지를 정의할 것이다"라고 덧붙였다.

싱가포르를 선택한 이유

이 결정은 글로벌로 인정받는 혁신 및 기술 허브로서 싱가포르의 위상을 반영한다. 싱가포르는 2026년 헨리 패스포트 지수(Henley Passport Index) 1위를 기록하고 세계지식재산기구(WIPO) 글로벌 혁신 지수(Global Innovation Index) 글로벌 상위 5위를 유지하는 것을 포함해 혁신, 인재 경쟁력, 글로벌 연결성 측면에서 세계 선도 경제권 중 하나로 꼽힌다. 싱가포르는 또한 인프라, 연구, 인재 개발에 대한 지속적인 투자로 뒷받침되는 국가 AI 전략 2.0(National AI Strategy 2.0) 하에 AI 및 딥 테크 생태계를 계속 강화하고 있다.

싱가포르는 기술 혁신, 인재 및 기업 도입의 허브로서 싱가포르의 매력을 반영해 오픈AI(OpenAI), 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google), 워카토(Workato)를 포함한 많은 선도 기술 기업들의 중요한 지역 거점이 되었다. 컨스트럭터의 이전은 이러한 더 넓은 생태계 트렌드와 일치한다.

디지털 인더스트리 싱가포르(Digital Industry Singapore) 수석부사장, 전무이사 겸 책임자 필버트 고메즈(Philbert Gomez)는 "디지털 인더스트리 싱가포르는 컨스트럭터 그룹이 싱가포르에 AI 및 양자 우수 센터(AI and Quantum Centre of Excellence)를 설립하려는 계획을 환영한다. 이 투자는 싱가포르의 성장하는 딥 테크 생태계를 강화하고 우리의 연구 및 기업 파트너들과의 협력을 위한 가치 있는 기회를 창출할 것이다. 이러한 파트너십을 통해 싱가포르에서 새로운 역량과 혁신이 개발되기를 기대한다"고 말했다.

전체 내용 보기: 컨스트럭터 그룹, 새로운 글로벌 AI 및 양자 본사 입지로 싱가포르 선정하며 200개 이상의 고도로 숙련된 일자리 창출 | 컨스트럭터 그룹

문의처: D. 스콧 피터슨(D. Scott Peterson), +49 172 367 7317, [email protected]

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SOURCE Constructor Group