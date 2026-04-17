Coventry ocupa o primeiro lugar no relatório de tabela da Life Settlement League de 2025

A Coventry lidera o mercado secundário em contagem de apólices, valor nominal e valor total pago aos segurados, reforçando sua posição como o comprador mais ativo e consistente do setor.

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, anunciou hoje que continua sendo a principal fornecedora de liquidação de vida no mercado secundário em termos de total de apólices adquiridas, valor nominal total e valor total pago aos segurados entre os provedores relatados. Esses resultados são refletidos no recém-lançado 2025 Life Settlement League Table Report da Coventry, que compila dados de mercado derivados de registros públicos e divulgações de provedores. As empresas de Coventry ocupam o primeiro lugar há treze anos consecutivos.

A Coventry, juntamente com sua afiliada Life Equity, adquiriu mais de 1.400 apólices de seguro de vida apenas no mercado secundário em 2025, representando aproximadamente $ 1,6 bilhão em valor de face, tornando-se a maior compradora de apólices de seguro de vida no mercado secundário. Além disso, as empresas de Coventry pagaram aos detentores de apólices mais de $ 240 milhões por suas apólices em 2025.

"Coventry continua a definir o ritmo do mercado secundário de seguros de vida por meio de escala, certeza de execução e implantação disciplinada de capital", disse Reid Buerger, CEO da Coventry. "Essa liderança é impulsionada pela força do pessoal da Coventry, pelo rigor de seus processos, pelo envolvimento consultivo com consultores e pelo investimento contínuo em tecnologia que apoia a execução consistente e melhores resultados para os proprietários e consultores de políticas."

Essa abordagem é apoiada pelo modelo verticalmente integrado e pelos dados proprietários da Coventry, permitindo uma avaliação mais precisa, critérios de compra mais amplos e resultados personalizados para os segurados.

Os indivíduos interessados em ver o Relatório da Tabela da Liga de Liquidação da Vida de 2025 podem visitar https://www.coventry.com/2025-League-Table.

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida e pioneira da classe de ativos garantidos por seguros de vida, operando uma plataforma integrada em quatro verticais complementares: o mercado secundário de seguros de vida, empréstimos de longevidade, seguros de vida e distribuição de anuidades e tecnologia de seguros. Por meio desses negócios, a Coventry expande as opções financeiras para os segurados, fornece soluções de capital apoiadas por apólices de seguro de vida e outros ativos vinculados à longevidade, amplia o acesso a produtos de proteção e aposentadoria e aplica tecnologia para melhorar os preços, o gerenciamento de riscos e a eficiência operacional em todo o ecossistema de seguros de vida.

Guiada por um compromisso de longa data com os direitos do consumidor e a integridade do mercado, a Coventry aproveita sua posição de liderança para elevar os padrões do setor, expandir a escolha do consumidor e desenvolver com responsabilidade soluções de investimento apoiadas por seguro de vida de qualidade institucional. Ao longo de sua história, Coventry adquiriu mais de 23.000 apólices de seguro de vida, concluiu mais de $ 50 bilhões em transações vinculadas à longevidade, entregou mais de $ 6 bilhões aos titulares de apólices e originou mais de $ 1 bilhão em empréstimos vinculados ao seguro de vida. Para saber mais sobre a Coventry, acesse Coventry.com

FONTE Coventry