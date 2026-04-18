Coventry staat op #1 in het Life Settlement League Table Report 2025

Coventry leidt de secundaire markt op het gebied van aantal polissen, nominale waarde en totaalbedrag uitgekeerd aan polishouders, en versterkt daarmee zijn positie als de meest actieve en consistente koper in de sector.

FORT WASHINGTON, Pa., 18 april 2026 /PRNewswire/ -- Coventry, leider en oprichter van de secundaire markt voor levensverzekeringen en pionier van de door levensverzekeringen gedekte activaklasse, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn positie als toonaangevende life settlement-aanbieder in de secundaire markt behoudt, gemeten naar het totaal aantal aangekochte polissen, de totale nominale waarde en het totale bedrag dat aan polishouders is uitbetaald onder gerapporteerde aanbieders. Deze resultaten worden weergegeven in het recent gepubliceerde 2025 Life Settlement League Table Report van Coventry, waarin marktgegevens worden samengebracht op basis van openbare registraties en rapportages van aanbieders. De Coventry-bedrijven bekleden al dertien opeenvolgende jaren de eerste plaats.

Coventry heeft samen met zijn aangesloten onderneming Life Equity in 2025 alleen al in de secundaire markt meer dan 1.400 levensverzekeringspolissen van polishouders aangekocht, goed voor een nominale waarde van ongeveer 1,6 miljard USD, waarmee het de grootste koper van levensverzekeringspolissen in de secundaire markt is. Daarnaast betaalden de Coventry-bedrijven in 2025 meer dan 240 miljoen USD aan polishouders voor hun polissen.

"Coventry blijft het tempo bepalen in de secundaire markt voor levensverzekeringen dankzij schaal, uitvoeringszekerheid en gedisciplineerde kapitaalinzet," aldus Reid Buerger, CEO van Coventry. "Dit leiderschap wordt gedreven door de kracht van onze mensen, de nauwkeurigheid van onze processen, een adviserende samenwerking met adviseurs en voortdurende investeringen in technologie die consistente uitvoering en betere resultaten voor polishouders en adviseurs ondersteunen."

Deze aanpak wordt ondersteund door het verticaal geïntegreerde model en de eigen data van Coventry, wat zorgt voor nauwkeurigere evaluaties, bredere aankoopcriteria en op maat gemaakte oplossingen voor polishouders.

Geïnteresseerden die het 2025 Life Settlement League Table Report willen bekijken, kunnen terecht op:

https://www.coventry.com/2025-League-Table

Coventry is de leider en oprichter van de secundaire markt voor levensverzekeringen en een pionier van de door levensverzekeringen gedekte activaklasse. Het bedrijf exploiteert een geïntegreerd platform over vier complementaire domeinen: de secundaire markt voor levensverzekeringen, longevity lending, distributie van levensverzekeringen en annuïteiten, en verzekeringstechnologie. Via deze activiteiten vergroot Coventry de financiële mogelijkheden voor polishouders, biedt het kapitaaloplossingen ondersteund door levensverzekeringspolissen en andere aan levensduur gekoppelde activa, verbreedt het de toegang tot beschermings- en pensioenproducten en past het technologie toe om prijsstelling, risicobeheer en operationele efficiëntie binnen het ecosysteem van levensverzekeringen te verbeteren.

Gedreven door een langdurige inzet voor consumentenrechten en marktintegriteit benut Coventry zijn leidende positie om de standaarden in de sector te verhogen, de keuzevrijheid voor consumenten te vergroten en op verantwoorde wijze institutionele beleggingsoplossingen op basis van levensverzekeringen te ontwikkelen. Doorheen zijn geschiedenis heeft Coventry meer dan 23.000 levensverzekeringspolissen verworven, meer dan 50 miljard USD aan transacties gekoppeld aan levensduur afgerond, meer dan 6 miljard USD uitgekeerd aan polishouders en meer dan 1 miljard USD aan leningen op basis van levensverzekeringen verstrekt. Voor meer informatie over Coventry, bezoek Coventry.com.