Coventry se classe au premier rang dans le rapport sur le classement des règlements de vie en 2025

Coventry domine le marché secondaire en termes de nombre de polices, de valeur nominale et de montant total payé aux propriétaires de polices, renforçant ainsi sa position d'acheteur le plus actif et le plus cohérent du secteur.

FORT WASHINGTON, Pa., 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Coventry, leader et créateur du marché secondaire de l'assurance-vie et pionnier de la classe d'actifs adossés à l'assurance-vie, a annoncé aujourd'hui qu'il reste le principal fournisseur de règlement de vie sur le marché secondaire en termes de nombre total de polices achetées, de valeur nominale totale et de montant total payé aux propriétaires de polices parmi les fournisseurs déclarés. Ces résultats sont reflétés dans le rapport 2025 Life Settlement League Table Report, récemment publié par Coventry, qui compile les données du marché dérivées des archives publiques et des divulgations des fournisseurs. Les entreprises de Coventry ont occupé la première place pendant treize années consécutives.

Coventry, avec sa filiale Life Equity, a acheté plus de 1 400 polices d'assurance-vie à des propriétaires de polices sur le seul marché secondaire en 2025, représentant environ 1,6 milliard de dollars en valeur nominale, ce qui en fait le plus grand acheteur de polices d'assurance-vie sur le marché secondaire. En outre, les sociétés Coventry ont versé aux assurés plus de 240 millions de dollars pour leurs polices en 2025.

« Coventry continue à donner le ton sur le marché secondaire de l'assurance-vie grâce à sa taille, à la certitude de son exécution et à un déploiement discipliné du capital », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « Ce leadership s'appuie sur la force du personnel de Coventry, la rigueur de ses processus, l'engagement consultatif avec les conseillers et l'investissement continu dans la technologie qui soutient une exécution cohérente et de meilleurs résultats pour les propriétaires de police et les conseillers. »

Cette approche est soutenue par le modèle verticalement intégré et les données exclusives de Coventry, ce qui permet une évaluation plus précise, des critères d'achat plus larges et des résultats personnalisés pour les propriétaires de police.

Les personnes intéressées par le rapport 2025 Life Settlement League Table Report peuvent consulter le site https://www.coventry.com/2025-League-Table.

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l'assurance-vie et un pionnier de la classe d'actifs adossés à l'assurance-vie, exploitant une plateforme intégrée dans quatre secteurs verticaux complémentaires : le marché secondaire de l'assurance-vie, les prêts à la longévité, la distribution d'assurances-vie et de rentes, et la technologie de l'assurance. Grâce à ces activités, Coventry élargit les options financières pour les propriétaires de police, fournit des solutions de capital garanties par des polices d'assurance-vie et d'autres actifs liés à la longévité, élargit l'accès aux produits de protection et de retraite, et applique la technologie pour améliorer la tarification, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'écosystème de l'assurance-vie.

Guidée par un engagement de longue date en faveur des droits des consommateurs et de l'intégrité du marché, Coventry tire parti de sa position de leader pour améliorer les normes du secteur, élargir le choix des consommateurs et développer de manière responsable des solutions d'investissement garanties par une assurance-vie de qualité institutionnelle. Au cours de son histoire, Coventry a acquis plus de 23 000 polices d'assurance-vie, réalisé plus de 50 milliards de dollars de transactions liées à la longévité, versé plus de 6 milliards de dollars aux propriétaires de polices et octroyé plus d'un milliard de dollars de prêts liés à l'assurance-vie. Pour en savoir plus sur Coventry, visitez le site Coventry.com.